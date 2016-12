Quelle est la nouvelle mode incontournable pour diffuser des messages ?

Paris, le samedi 24 décembre 2016 – Des mannequins, il y en aura beaucoup au pied des sapins ce soir. Les petites filles restent friandes de ces poupées modèles, dont la plastique est aussi irréprochable que la tenue. Mais les mannequins sont en cette veille de Noël également partout sur internet, à la faveur d’une nouvelle tendance en matière de vidéo : le Mannequin Challenge. Ce terme désigne la réalisation de clips où les personnages apparaissent totalement figés, tels des personnages de cire. Cet arrêt sur image permet une mise en scène souvent plus marquante des messages ainsi défendus.

Adapter les règles pour mieux servir son propos

Aussi, dans le domaine de la santé publique, les « Mannequins Challenges » se multiplient. Des pompiers du Vaucluse ont ainsi sacrifié à cette mode pour rappeler le danger représenté par les appels abusifs (1). Didactique, la vidéo nous plonge au sein d’un poste de régulation des appels d’urgence, mais se montre peu spectaculaire. Dans d’autres cas, ceux qui relèvent le « défi » de ces vidéos immobiles n’hésitent pas à adapter quelque peu les règles. Ainsi, une association de patients britanniques dédiée à la maladie de Parkinson a permis à ses acteurs de mettre en scène leurs tremblements (2). Le contraste entre le caractère totalement figé de l’image et ce mouvement incontrôlable permet de bien rendre compte de la solitude éprouvée par les malades et rend pertinent le choix de cette formule.

Tétanisé

Enfin, le Mannequin Challenge qui aura fait le plus parler de lui dans le domaine de la santé publique est celui publié sur le compte You Tube de l’Unicef au Tchad (3). La vidéo nous fait pénétrer dans un village africain où les jeux des enfants, les discussions des adultes offrent un cadre paisible, avant que l’on assiste pétrifié à l’excision d’une jeune fille. Les réalisateurs de ce petit film jouent clairement avec les codes du « Mannequin Challenge » à travers leur slogan qui constate : « Vous ne pourrez rester de glace ». A moins d’être au contraire tétanisé par cette réalité qui frappe 200 millions de femmes et de filles à travers le monde.



Aurélie Haroche