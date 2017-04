Quelle évolution après l’intervention pour anomalie des arcs aortiques ?

Les arcs vasculaires résultent d’un développement anormal des arcs de l’aorte primitive pendant la vie fœtale. Ils peuvent déterminer une compression trachéale et œsophagienne responsable d’infections respiratoires récidivantes, de divers symptômes respiratoires comme un stridor, de dysphagie chez les nouveau-nés et les jeunes enfants. Le diagnostic repose sur différentes techniques, imagerie par échographie, scanner, IRM et autres, et endoscopiques. Les malformations associées, en particulier cardiaques, sont observées dans un quart des cas. Le traitement est chirurgical. Ces malformations sont rares ; aussi leur pronostic à terme a été peu décrit.

62 cas à Gand

Le centre de cardiologie universitaire de Gand en a réuni 62 cas de 1993 à 2014. L’âge médian des patients à l’intervention était d’un an (intervalle interquartile 0,2-4,1), le poids médian de 7,9 kg (IIQ 5-14,5) et le rapport garçons/filles de 33/29. Les symptômes révélateurs étaient surtout respiratoires (54/62 ; 89 %) : stridor, wheezing, toux, infections récidivantes, rétention d’air. Les signes digestifs dysphagie, reflux (32 %) accompagnaient le plus souvent des symptômes respiratoires (dysphagie isolée 5/62) ; 9 patients (15 %) ont été ventilés avant l’intervention ; 2 patients étaient asymptomatiques.

Le diagnostic a été obtenu par des examens dont le choix avait été dicté par le symptôme prédominant, 2 fois par scanner ou IRM seuls, dans les autres cas par la combinaison des imageries et de l’endoscopie. Quatre variantes d’anomalies ont été identifiées : double arc aortique (DAA) le plus fréquent (53 %), arc aortique droit avec artère sous-clavière gauche aberrante et ligament artériel (39 %), rarement arc aortique gauche avec artère sous-clavière droite aberrante et artère pulmonaire gauche d’origine aberrante. Les anomalies associées (21/62) étaient des génétiques (6) (CHARGE, trisomies), des malformations cardiaques (14), des atrésies œsophagiennes (3).

Le traitement chirurgical est habituellement efficace

Après les interventions de modalités variables selon le type anatomique, l’extubation a pu être réalisée en médiane après 4 heures et la sortie après 5 jours. Le taux de mortalité précoce a été de 8 % en relation avec la forme anatomique et les lésions associées. Les enfants ont été suivis pendant 7,8 ± 5,8 ans. Les symptômes respiratoires résiduels avaient disparu pour 63 % en 1 mois et 82 % en 6 mois ; seule une minorité a eu besoin d’un traitement inhalé prolongé. Les patients avec un double arc aortique étaient les plus à risque de demeurer symptomatiques, particulièrement avec des exacerbations infectieuses. La dysphagie a toujours disparu.

Le traitement chirurgical des arcs vasculaires est donc habituellement efficace.

Pr Jean-Jacques Baudon