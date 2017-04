Quelle place pour les ITK de l’EGFR en première ligne métastatique ?

La saga des inhibiteurs de la tyrosine kinase de l’EGFR est une longue histoire. On pensait au départ que cette voie était ‘incontournable’ dans le cancer du poumon. Un immunoassay protéique avait en effet montré que plus de 90 % des cancers bronchiques non à petites cellules (CBNPC) exprimaient cette molécule. Ce qui explique qu’aucune sélection de patients n’était réalisée dans les études sur la base de cette expression. « A quoi cela aurait-il servi d’ailleurs d’effectuer une sélection si ce n’était pour n’éliminer que 5 % des patients ? » comme l’a souligné le Pr Frances Sheperd (Toronto, Canada). Les ITK de l’EGFR étaient ‘systématiquement’ associés à la chimiothérapie car ils augmentaient de manière significative la survie sans progression, mais sans améliorer la survie globale pour autant. Ce n’est qu’avec la combinaison des résultats de LUX-Lung 3 et LUX-Lung 7 qu’un avantage en survie globale a également pu être mis en évidence. Une analyse plus fine a ensuite montré que ce sont les patients porteurs de la mutation Del19 qui profitaient réellement de l’afatinib, ce qui n’était pas le cas de ceux qui portaient la mutation L858R.

Cela connu, la question s’est posée de savoir si on pouvait établir une hiérarchie entre ITK de l’EGFR. C’est dans ce contexte que LUX-Lung 7 a été construit et a comparé l’afatinib au gefitinib en première ligne métastatique. Cette étude a montré la supériorité de l’afatinib en termes de survie sans progression et de taux de réponse, mais au prix d’une toxicité plus marquée nécessitant de nombreuses réductions de dose. Fort heureusement, comme dans LUX-Lung 3 et 6, la réduction de dose de l’afatinib réduit les effets secondaires sans compromettre l’efficacité.

Cependant, il existe de nombreux échappements thérapeutiques, la principale mutation responsable de cet échappement étant la mutation T790M, que visent aujourd’hui les produits en développement, dont l’osermitinib. La question s’est dès lors posée de savoir s’il valait mieux proposer cette molécule en première ligne. Selon France Shepherd: « C’est encore trop prématuré, poursuit, car on ne connaît pas avec précision les mécanismes qui conduisent à cette mutation : émergence d’une autre mutation (C797S) ? Perte de T790M ? Amplification d’HER2 ? Amplification de MET ? tandis que d’autres mutations émergent dont la mutation BRAF V600E ou encore des mutations sur l’exon 18 (sur lesquelles l’afatinib semble efficace). »

Une quatrième génération d’ITK de l’EGFR est donc en développement, ce qui complique le choix. Mais on peut dire que si les ITK de l’EGFR ont montré leur utilité en première ligne métastatique, les mutations de l’EGFR sont bien plus complexes et nombreuses que celles des exons 19 et 21. De plus, elles peuvent coexister avec des mutations sur d’autres voies et peuvent évoluer au cours du temps sous traitement. Il faudrait donc pouvoir les réévaluer en cas d’échappement. Mais tout ceci a des limites techniques et a un coût (y compris celui des nouvelles drogues), tout en ne garantissant pas l’amélioration du pronostic.

Dr Dominique-Jean Bouilliez