Quelle place réserver aux cardiologues en cas de toxicité de la chimiothérapie ?

Dans le second cas (en cas d’utilisation du trastuzumab par exemple), le cardiologue suivra, après avoir recherché des contre-indications éventuelles, le retentissement de la cardiotoxicité et alertera éventuellement l’oncologue. Il aura aussi un rôle crucial en cas de réintroduction du traitement. Après la chimiothérapie, outre un dosage de troponine, il réalisera une échographie cardiaque régulière (jusque 5 ans après l’arrêt du traitement dans le cas présent).

Dans le premier cas, Philippe Abastado (Paris VII) rappelle que le travail du cardiologue avant l’initiation de la chimiothérapie est la recherche d’une contre-indication. En cours de chimiothérapie, il évalue l’état général du patient. Et, après la chimiothérapie, un dosage de la troponine permettra de dépister une atteinte cardiaque et d’en gérer les conséquences tandis qu’une échographie sera réalisée pour surveiller le ventricule gauche et le comparer à ce qu’il était en début de traitement. En cas de chimiothérapie au long cours, un bilan sera réalisé tous les 6 mois afin de réévaluer le risque.

Référence

Abastado P: Heart monitoing during and after anticancer treatment. The New ICACT (International Congress on Anti-Cancer Treatment) (Paris): 21-23 mars 2017.