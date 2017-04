Quelle prise en charge en cas d’infection sévère par virus influenza?

Lorsque les macrophages alvéolaires ne répondent pas rapidement à une invasion par le virus de l’influenza, l’infection devient très vite sévère car le virus dissémine de manière explosive. Cette sévérité sera encore plus marquée lorsque les neutrophiles manquent également de réactivité, mais aussi lorsqu’ils prolifèrent de manière trop importante car, dans ce cas, ils libèrent de nombreuses cytokines, des protéases extracellulaires et des histones. En conséquence, la barrière épithéliale sera vite rompue, permettant aux neutrophiles de libérer des réactifs oxydants et d’inonder l’espace alvéolaire par des liquides inflammatoires. Une dysfonction des monocytes et des cellules dendritiques peut également compléter le tableau. Dans ce contexte d’infection avec insuffisance respiratoire fulminante, la détection du virus influenza reste la première étape diagnostique. Mais les tests de détection antigénique n’ont qu’une faible sensibilité, raison pour laquelle la préférence se porte actuellement sur la PCR. Elle permettra de détecter les virus à risque (en particulier le H7N9), la charge virale, et facilitera la recherche de mutations dans le génome viral. Ces tests seront effectués dès l’admission en USI chez les patients dont on connaît la susceptibilité génétique (IFITM3 par exemple), chez les femmes enceintes, les obèses, les personnes âgées et les nouveau-nés. Enfin, certaines comorbidités (cancer, chimiothérapie, pneumopathie chronique) sont à risque également.

La prise en charge de ces infections sévères est essentiellement « supportive ». Elle passe par le traitement classique du syndrome de détresse respiratoire aiguë (ERDS) auquel on ajoutera un antiviral tel que l’olseltamivir qui peut réduire la durée des symptômes et le risque de développer des complications respiratoires. Pour être efficace, il doit cependant être administré très tôt dans le cours de la maladie. Quel que soit le stade de la maladie, il doit être proposé systématiquement selon l’OMS à tous les patients immnuocompromis ou présentant des comorbidités chroniques, principalement dans le domaine respiratoire, ainsi que chez les patients de moins de 2 ans ou de plus de 65 ans, en cas d’obésité morbide, chez les patients institutionnalisés, chez les femmes enceintes ou en postpartum, et en cas d’insuffisance respiratoire aiguë sévère.

Quant aux corticostéroïdes, ils semblent déconseillés aujourd’hui, même à faible dose si on en croit une méta-analyse récente qui a mis en évidence une augmentation du risque de mortalité. Cet excès de mortalité semble lié à une augmentation d’incidence des pneumonies hospitalières, à une durée plus longue de la ventilation mécanique et du séjour en USI et à l’hôpital.

Plusieurs traitements qui agissent en modulant la réponse de l’hôte sont en cours d’évaluation : les inhibiteurs de CDK9 qui inhibent la réplication de l’ARN viral, les inhibiteurs de la MAPKinase qui réduisent la diffusion virale, la N_acétylcystéine et le glutahion qui agissent en tant qu’antioxydants, l’acide acétylsalicylique qui inhibe le NF-KB et les inhibiteurs de la COX2 qui réduisent l’infection au sein des macrophages. Les ligands des TLR par activation de la voie de l’interféron, les inhibiteurs de l’hémagglutinine par modification de l’interaction entre la cellule hôte et le virus et les inhibiteurs de la protéine M2, impliquée dans le canaux à protons du virus, sont d’autres voies en cours d’investigation.

Dr Dominique-Jean Bouilliez