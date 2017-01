Quelle(s) performance(s) attendre de la TEP au fluorure de sodium 18 dans les spondylarthrites axiales ?

C’est une étude prospective monocentrique portant sur 23 patients atteints de spondylarthrite axiale qu’a présentée Marie Raynal (Nancy). Cette étude qui avait pour objectif d’évaluer la fixation sacro-iliaque du fluorure de sodium 18 (18-FNa) en tomographie par émission de positons (TEP) par rapport à l’IRM (pour la sacro-iliite inflammatoire) et le scanner (pour la sacro-iliite structurale) a montré une association significative du score d’activité TEP-FNa et du SUVmax avec le score d’inflammation en IRM, et l’absence d’association avec les lésions structurales au scanner. Elle permet également de détecter deux fois plus de lésions hypermétaboliques des sacro-iliites (parce qu’elle détecte des lésions précoces ou cicatricielles non visibles à l’IRM et au scanner ?).

Dr Dominique-Jean Bouilliez