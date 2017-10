Quelle utilité pour le vaccin HPV 9-valent ?

Le vaccin HPV 9-valent, qui protège contre 9 souches du virus HPV, a été mis récemment sur le marché. Mais en vaut-il la peine ? En d’autres termes, quel est le nombre de cancers qu’il pourrait éviter ? Pour y répondre, une équipe internationale a estimé le nombre de cancers attribuables à ces souches d’HPV (pour les cancers du col, anus, pénis, vagin, vulve, et certains sites oropharyngés) en se basant sur l’incidence de ces cancers pour chaque âge et la proportion connue de ces cancers attribuables à ces souches d’HPV. Ils ont ainsi évalué que le nombre de cancers couvert par le vaccin 9-valent chaque année en Europe s’élevait à 31130 cancers du col, 6786 cancers tête et cou, 6137 cancers de l’anus, 1466 cancers de la vulve, 1360 cancers du vagin et 1113 cancers du pénis. Ils ont également estimé le nombre annuel de nouvelles lésions précancéreuses (CIN2+, VIN2/3, VaIN2/3, et AIN2/3) et de verrues anogénitales attribuables à un des HPV présents dans le vaccin 9-valent : entre 230 000 et 440 000 pour les lésions et 680 000 à 840 000 pour les verrues annuellement en Europe.

Référence

FC 06-04 Hartwig S, et coll. Estimation of the overall burden of cancers, precancerous lesions, and genital warts attributable to 9-valent HPV vaccine types in women and men in Europe. EUROGIN 2017. Abstract#FC 06-04.