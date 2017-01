Quelles avancées dans la prise en charge de l’asthme ?

Le point de vue du patient

La prise en charge de l’asthme repose sur le triptyque: diagnostic- évaluation-adaptation thérapeutique. Plus de 70 % des asthmes ne sont pas diagnostiqués et 56 % d’entre eux ne sont pas confirmés. L’évaluation du contrôle de l’asthme n’est réalisée que par 30 % des médecins en France, souvent de façon inadaptée. Une étude du point de vue du patient a montré que les aspects les plus difficiles à vivre étaient les gènes respiratoires et la limitation des activités physiques, associées à des facteurs émotionnels, une perte de confiance en leur traitement et en leur capacité à mener une vie normale. Le traitement idéal était décrit comme devant permettre un sommeil correct, avec une action rapide et prolongée( 1). L’ensemble de ces éléments souligne l’importance majeure de l’association patient-dispositif d’inhalation-molécule.

Le point de vue du médecin

L’étude Global Asthma Physician and Patient (GAPP) Survey a récemment évalué le point de vue du médecin en Australie, au Japon, en Chine, au Canada, en France et en Allemagne(2). Cette étude a souligné une grande variabilité des pratiques selon les pays. Une amélioration du traitement de l’asthme repose sur plusieurs points, dont la prise en charge des facteurs de non-contrôle est un point essentiel. L’évaluation des nouveaux traitements par les médecins doit prendre en compte des paramètres de classe thérapeutique, de bénéfice lié au traitement, de sécurité d’utilisation, ainsi que de comparaison avec les traitements déjà connus.

Les phénotypes cliniques de l’asthme sévère

L’asthme sévère est défini comme un asthme nécessitant un traitement associant une corticothérapie inhalée à forte dose à un bêta- 2-agoniste de longue durée d’action, anti leucotriène ou théophylline, dans l’année précédente, ou une corticothérapie systémique pendant ¬ 50 % de l’année précédente pour maintenir son contrôle, ou un non-contrôlé malgré ce traitement(3). Les phénotypes cliniques classiques d’asthme ont été récemment modifiés par des données complémentaires. L’étude des voies pathogéniques impliquées dans l’asthme, associée à l’analyse des phénotypes ont permis de mettre en évidence certains biomarqueurs permettant une médecine personnalisée. L’analyse de grandes cohortes de patients asthmatiques sévères par clusters, prenant en compte des critères de fonction respiratoire, d’inflammation, de voies de signalisation impliquées, a permis de définir 6 phénotypes clinico-biologiques intégrant des paramètres cliniques et mécanistiques(3). L’analyse du phénotype d’asthme éosinophilique est d’un intérêt particulier. En effet, il a été montré il y a plus de dix ans qu’une infiltration des voies aériennes par des polynucléaires éosinophiles était associée à des exacerbations plus fréquentes. L’éosinophilie dans les voies aériennes était associée à une diminution du Toll-Like Receptor-7 (TLR-7) au niveau de l’épithélium des voies aériennes, récepteur à l’origine de la réponse immunitaire survenant lors d’une infection par rhinovirus et passant par la production d’interférons. De plus, différentes études ont montré les liens entre les éosinophiles, l’interleukine-5 et les cellules lymphoïdes innées (ILC) de type 2. Enfin, l’éosinophilie sanguine a été montrée comme un bon biomarqueur de la présence d’éosinophiles dans les voies aériennes.

Nucala® (mépolizumab) : un nouveau traitement pour l’asthme sévère éosinophilique réfractaire

Les patients inclus dans les études présentaient un asthme sévère et au moins 2 exacerbations dans l’année précédente. L’efficacité a été montrée avec une réduction du nombre d’exacerbations (- 30 % du nombre d’exacerbations pour les patients avec un taux d’éosinophiles sériques _ 150/_l), d’autant plus importante que le taux d’éosinophiles sériques est élevé, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie et une diminution de la posologie des corticoïdes oraux. La tolérance du traitement pendant les études était bonne (céphalées, réactions au point d’injection). L’efficacité du mépolizumab était similaire par voie IV (75 mg) et par voie SC (100 mg), au rythme d’une injection toutes les 4 semaines. La durée du traitement et sa tolérance à long terme ne sont pas connues. Il a été montré après l’arrêt du traitement une augmentation rapide du taux d’éosinophiles sériques et du nombre d’exacerbations, avec un retour à l’état de base six mois après l’arrêt du traitement.

Références

