Quelques mesures de dernière minute pour la maladie d’Alzheimer

Paris, le mercredi 12 avril 2017 - En octobre 2016, une commission de la Haute autorité de Santé (HAS) avait estimé une nouvelle fois que les médicaments anti-Alzheimer devaient être déremboursés par la Sécurité sociale en raison d’un service médical rendu insuffisant. Marisol Touraine s'était alors engagée à ne pas suivre cet avis « tant qu'il n'existerait pas de parcours de soins garantissant une prise en charge adaptée aux malades d'Alzheimer » et avait alors confié l’élaboration d’un rapport sur ce sujet au professeur Clanet, dont le ministre s’est inspiré pour présenter de nouvelles mesures.

Il est ainsi prévu, qu’à partir du 1er novembre 2017, les consultations de médecine générale visant à informer les patients et à définir un traitement face à une maladie neurodégénérative seront revalorisées à 60 euros. Les médecins généralistes pourront réaliser jusqu'à trois « visites longues » par an au domicile des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, à un tarif de 70 euros. Ces mesures visent à « mieux reconnaître la place des médecins généralistes dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, l'accompagnement et le parcours de soins », précise le communiqué.

Un programme de formation dédié aux maladies neurodégénératives sera également proposé, dans le cadre du développement professionnel continu (DPC). Par ailleurs, 20 unités cognitivo-comportementales supplémentaires doivent être ouvertes.

Enfin, concernant les thérapeutiques, le rapport ne plaide pas pour la fin de la prise en charge des molécules jugées inefficaces : « le déremboursement de ces médicaments sera probablement à l’origine d’une perte de chance pour certains patients, en particulier ceux qui sont atteints d’une démence à corps de Lewy avec troubles comportementaux », et à Marisol Touraine de préciser que la question pourra néanmoins se poser plus tard…par une autre administration, donc !

F.H.