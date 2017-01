Quelques mots dans le désert

Paris, le samedi 14 janvier 2017 – La lutte contre la désertification médicale apparaît comme une préoccupation centrale de la plupart des candidats à l’élection présidentielle. Si à droite, les concurrents à la primaire avaient tous écarté l’idée de mesures contraignantes, deux challengers à gauche semblent s’orienter dans cette voie. Benoît Hamon prône ainsi l’absence de conventionnement pour les médecins souhaitant s’installer dans les zones déjà sur dotées, tandis que Manuel Valls estime que la situation impose de réfléchir à l’adoption de dispositifs plus contraignants.

Les médecins sont très majoritairement opposés à l’idée de revenir sur la liberté d’installation. S’appuyant sur de rares expériences étrangères malheureuses, ils mettent en garde contre les effets contre productifs de telles mesures. La fin de la liberté d’installation signerait en effet probablement une désaffection encore plus marquée qu’aujourd’hui pour la médecine libérale, tandis que le déconventionnent risque de créer une médecine à "deux vitesses" dans certaines régions, alors que c’est spécifiquement cette dérive qui est combattue.

Scoop : les médecins vieillissent et partent à la retraite

Si les praticiens se montrent d’autant plus échaudés face à de telles préconisations, c’est qu’elles dédouanent les pouvoirs publics de leur responsabilité majeure dans la situation actuelle. L’absence totale d’anticipation est ainsi rappelée par la gastroentérologue Marion Lagneau sur son blog Cris et Chuchotements avec force ironie. « Scoop récent, on viendrait juste de s’apercevoir d’un truc hallucinant. Les médecins de 60 ans et plus vont prendre leur retraite en majorité dans les 5 ans à venir ! Ce n’est pas publiable, mais bon, ça se sait. D’où vient t-il qu’on s’en rende compte seulement maintenant ? Ah, ça, ma brave dame, je peux pas vous dire. On pensait éventuellement qu’en fait jamais un médecin ne s’arrêtait d’être au service de la santé des autres, ça doit être de cet ordre là ! Du coup, vu que les médecins non seulement ne veulent plus bosser des 14 heures d’affilée, mais veulent en plus prendre leur retraite avant d’être morts, l’enjeu de remplacement de la génération qui part est assez subtil, d’un point de vue mathématique. 25-26 % des médecins vont partir, tandis que 16 % arrivent. Patatras, on se cogne aux évidences des chiffres. On réalise en une ligne que les chiffres départs/ arrivée ne s’accordent pas du tout… » observe-t-elle dans un post récent. Mais la responsabilité des autorités publiques ne se limite pas à ce manque d’anticipation. Pour la blogueuse, les politiques tarifaires de ces dernières années ont contribué à créer les conditions d’un retard de la crise. Ce sont en effet les tarifs bas qui ont longtemps conduit les médecins à travailler plus, avant que l’âge ou de nouvelles aspirations ne les incitent à souhaiter une organisation différente.

Les médecins ont-ils le droit d’évoluer ?

Non contents de n’avoir pas su prévoir un phénomène dont l’évidence sauterait aux yeux des observateurs les moins attentifs, les responsables sanitaires refusent en effet de comprendre que les médecins d’aujourd’hui ne ressemblent pas à ceux d’hier. « Les médecins ont outrageusement évolué dans le sens de la société. Les médecins veulent exercer un métier et plus un sacerdoce (…). Le nombre de médecins n’a pas augmenté, voire commence à diminuer. Mais, vu leur exigence de vie "normale", le volume d’heures travaillées par le corps médical a beaucoup diminué, et il est nettement inférieur à ce qu’il était il y a 20 ans. Selon certains calculs, il manquerait 100 000 heures annuelles de temps médical » indique le praticien. A ce phénomène, s’ajoute, note la blogueuse, une autre évolution qui elle aussi ne semble guère avoir été prise en compte par les pouvoirs publics : le nombre de patients, en raison notamment du vieillissement de la population, ne cesse de croître.

La faute des méchants médecins qui ne veulent pas travailler plus pour gagner moins

Rarement un mauvais diagnostic (ou une absence de diagnostic) aboutit à un traitement adapté. Le miracle ne s’est en tout cas pas produit en ce qui concerne les pouvoirs publics. Fautes d’avoir su reconnaître leur responsabilité et d’avoir identifié les facteurs de risque en jeu, les autorités locales comme nationales ne proposent que des traitements palliatifs, incapables d’offrir un réel espoir de guérison. Et plutôt que de reconnaître leurs erreurs, ils font peser la responsabilité des échecs de leurs dispositifs sur les praticiens. « Il s’agit de distiller soigneusement quelques recettes d’enfumage: comme distribuer quelques miettes financières pour en inciter quelques-uns à aller s’installer dans des lieux qu’ils n’auraient pas choisi spontanément…puis affirmer que c’est la faute des médecins s’ils ne se répartissent pas équitablement sur le territoire » résume-t-elle pour évoquer les dispositifs incitatifs. D’une manière générale, les discours ambiants hostiles aux praticiens permettent de créer une diversion et d’éviter qu’une réflexion profonde sur les raisons de la situation ne soit menée. Marion Lagneau observe en effet comment certains ne manquent jamais « d’assortir » leurs différentes propositions de « critiques sur la hauteur des revenus [des médecins] et sur leurs estimations de leur temps de travail ».

Incohérences

Quand elles ne paraissent pas animées par la mauvaise foi, les solutions envisagées brillent par leur manque de pertinence. Ainsi sont les mesures coercitives qui viseraient à une répartition équitable des praticiens : « La méthode (...) consiste à expliquer inlassablement la nécessité de répartir les médecins sur les territoires, de façon à ce que l’offre d’heures médicales locales disponibles soit équitable. En niant l’évidence que répartir moins de médecins pour soigner plus de patients ne fait que déplacer les problèmes de quelques kilomètres », analyse Marion Lagneau. Enfin, elle relève que s’ajoutant à ce manque de pertinence, s’ajoute régulièrement l’incohérence : « Tout en pleurant l’insuffisance de temps médical disponible, s’acharner à le réduire. Faire ployer les médecins sous une montagne de tâches administratives consommatrices de temps médical, au premier chef duquel figure le truc le plus inepte inventé depuis des années qu’on voit passer des trucs ineptes : le tiers payant généralisé. A l’heure ou la sécu rembourse en 3 jours et la mutuelle en 5… », conclue-t-elle un post qui probablement fait écho à la colère et à la déception d’un grand nombre de praticiens.

D’aucuns lui reprocheront cependant, au-delà de toutes ces critiques de ne guère proposer de méthodes plus adaptées à la réalité médicale et aux attentes des patients. Elle suggère cependant, encore une fois avec son ton ironique : « On tente quelques appâts, pas trop copieux comme un loyer pas cher, une petite primette. Pas d’augmentation d’honoraires, faut pas exagérer non plus. Car on le sait de toute évidence, si les médecins étaient mieux payés, ils travailleraient moins pour gagner autant ».

Pour lire ces posts sur la désertification médicale :et

Aurélie Haroche