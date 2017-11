Quels produits recevrez-vous si vous vous connectez à Slide Safe ?

Lagos, le samedi 14 octobre 2017 – Au Nigeria, les tabous autour de la sexualité contribuent encore largement à favoriser la propagation de l’épidémie de VIH Sida. Dans cette société conservatrice en apparence, la sexualité des femmes en dehors du mariage n’est souvent pas culturellement admise, bien que fréquente. Aussi, la protection contre les maladies sexuellement transmissibles est souvent inexistante. Face à cette situation, Florida Uzuora a fondé SlideSafe. Il s’agit d’une start up, qui promet d’acheminer, complètement anonymement, des colis offrant différents outils pour limiter les risques de transmission de ces infections. Ces kits contiennent notamment des préservatifs et des tests de dépistage rapide. Ils peuvent également être complétés de pilule du lendemain ou de lubrifiant. L’atout de Slide Safe est de promettre une parfaite discrétion aux utilisateurs. Les commandes sont passées par internet ou par sms et la livraison se fait à l’heure et à l’endroit indiqués par le client, sans que celui-ci ne soit contraint de révéler son identité. La formule fonctionne et Slide Safe connaît déjà un petit succès…un succès sans visibilité, puisque tabou oblige, rares sont les utilisateurs du système qui acceptent d’en faire la promotion !

M.P.