Quels taux de LDL-cholestérol ? De la théorie à la pratique

Les dernières recommandations de la Société Européenne de Cardiologie ont reprécisé les niveaux de cholestérol-LDL dans diverses circonstances.

Ainsi, en cas de syndrome coronaire aigu, indépendamment de la valeur initiale du cholestérol-LDL, les recommandations préconisent d’obtenir un niveau maximum de 70 mg/dl grâce à la mise en route d’un traitement par statine à fortes doses (équivalentes à 40 mg/j d’atorvastatine) et stipulent que si cette valeur seuil de 70 mg/dl n’est pas obtenue, il faut s'efforcer d'obtenir une baisse d’au moins 50 %.

Chez les sujets présentant une athérosclérose vasculaire, la recommandation est de mettre en route un traitement par statine à fortes doses de façon à faire baisser le cholestérol-LDL d’au moins 50 % pour un niveau de départ se situant entre 70 et 135 mg/dl.

Dans l’hypothèse où le cholestérol-LDL ne peut être ramené à 70 mg/dl avec une statine à doses appropriées, il est recommandé d’associer de l'ézétimibe à raison de 10 mg/j. Dans le cas où les statines à fortes doses sont mal tolérées, l’ézétimibe sera associé à la dose de statine maximale tolérée.

Ce rappel est sans nul doute bienvenu. En effet, dans la vraie vie, sur laquelle se sont penchées les études observationnelles DYSIS, on peut constater certes une amélioration puisque les données les plus récentes montrent que le pourcentage de sujets coronariens dont le cholestérol-LDL est inférieur à 70 mg/dl a plus que doublé passant de 15,3 % en 2008-2009 à 34,5 % en 2013-2014, mais…

Mais ce succès ne doit pas masquer le fait que ces données montrent surtout que la majorité des patients coronariens français restent très éloignés de la valeur seuil souhaitable.

