Quels traitements systémiques pour les syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson ?

Quel est le meilleur traitement des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson (SL/SJ) ? Il est certain qu’il faut interrompre le médicament responsable et mettre en œuvre des techniques de réanimation générale et dermatologique pour maintenir l’équilibre hydro-électrolytique et prévenir les surinfections. Mais faut-il y ajouter un traitement à visée immunosuppressive, pour accélérer la guérison et améliorer le pronostic, qui aujourd’hui encore reste grave ? De nombreuses publications ont été consacrées à cette question, mais la réponse reste imprécise. La rareté et le caractère aigu des SL/SJ font qu’aucune étude prospective randomisée n’a été effectuée, à l’exception d’une étude ancienne, négative, concernant le thalidomide. Mais pour les corticoïdes, les immunosuppresseurs, ou encore les immunoglobulines intraveineuses, il n’existe aucune donnée convaincante.

Corticoïdes et cyclosporine, des traitements « prometteurs »

La grande originalité de ce travail est de provenir d’un centre de documentation médicale universitaire, dont les spécialistes ont utilisé des techniques de recherche et d’analyse bibliographique sophistiquées. Ainsi, ces auteurs ont pu réaliser une revue systématique de la littérature sur les traitements du SL/SJ prenant en compte des études bien faites mais non randomisées, et permettant une analyse des données individuelles. Ce point est important car les études similaires, comme celles réalisées par la Cochrane collaboration, ne prennent en considération que les essais prospectifs randomisés. Des critères d’inclusion stricts ont permis ici de sélectionner 96 publications concernant 3 248 patients, et la méta-analyse a été effectuée sur 27 publications et 1 209 patients.

Globalement, environ un tiers des patients ne reçoivent que des soins de soutien, 25 % des corticoïdes, 20 % des immunoglobulines intraveineuses. Les autres traitements, comme la cyclosporine, les plasmaphérèses, et des associations diverses, n’ont été administrées qu’à un très petit nombre de patients. L’étude des évolutions montre des arguments en faveur d’un effet favorable des corticoïdes et de la cyclosporine, qualifiés de traitements prometteurs justifiant des études supplémentaires. Par contre, pour les immunoglobulines intraveineuses et les autres traitements immunosuppresseurs ayant fait l’objet de publications, il n’y a pas de présomption d’efficacité.

Dr Daniel Wallach