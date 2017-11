Quels troubles de l‘humeur sous inhibiteurs de la 5 alpha-réductase prescrits pour une HBP ?

Pas plus de suicides mais davantage de tentatives de suicide et de dépressions dans les 18 premiers mois

L’hyperplasie bégnine de prostate (HBP) est la principale cause de symptômes des voies urinaires inférieures ; elle affecte environ un homme sur quatre après 70 ans. Les inhibiteurs de la 5 alpha-réductase (5 ARI) sont, alors, fréquemment utilisés car tendent à diminuer le volume de la prostate, la symptomatologie urinaire et à prévenir les complications potentielles de l’HBP. Deux molécules sont disponibles, d’égale efficacité, le finastéride et le dutastéride mais, ces dernières années, plusieurs essais cliniques, rapports ou études après mise sur le marché ont fait état d’un risque accru de suicide, auto- mutilation ou dépression avec ce type de médicaments. En effet, la 5 alpha-réductase intervient dans la synthèse de plusieurs stéroïdes neuro-actifs, en autre l’alloprégnanolone dont le taux est abaissé chez les hommes déprimés. De plus, un taux bas de 5réductase a été observé dans le cortex pré frontal de sujets déprimés.Une étude rétrospective de population a été conduite auprès d’hommes âgés résidant en Ontario (Canada) afin de préciser l’association possible entre 5 ARI et suicide, auto mutilation ou dépression. Les données sont issues de plusieurs sources administratives de bonne fiabilité. Elles concernent 93 197 hommes, âgés de 66 ans et plus (âge médian : 75 ans, IQR : 70- 80 ans) chez qui avait été initiée une prescription de 5 ARI entre Janvier 2003 et Décembre 2013. Ils ont été appariés, suivant un score de propension à très nombreuses variables, à un nombre égal d’hommes non traités par 5 ARI. Ont été exclus de l’analyse ceux qui avaient déjà eu des 5 ARI dans les 2 ans précédents, ceux traités par plusieurs molécules de cette classe pharmaceutique, les individus de moins de 65 ans ainsi que ceux hospitalisés ou ayant consulté un service d’urgence juste avant leur inclusion.Le critère essentiel était le taux de suicide, sous et sans 5 ARI. Les autres critères étaient le taux d’auto mutilation (qui incluait les tentatives de suicide) et de dépression. Le suivi a été d’au moins 12 mois sous traitement, prolongé par une période de 12 mois post 5 ARI. La présence d’antécédents de maladies mentales, comorbidités graves, dépressions, addictions…était également répartie entre les 2 bras. Le dutastéride a été utilisé 48 505 fois (52,0 %), le finastéride 44 692 (48,0 %).Tant chez les sujets exposés que chez les témoins, le risque absolu de suicide a été très faible et non statistiquement différent, le Hazard Ratio, HR, se situant à 0,88 (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 0,53- 1,45). Par contre, chez ceux traités par 5 ARI, le risque d’auto mutilation est, significativement, plus élevé (HR à 1,88 ; IC entre 1,34 et 2,64), tout comme le risque de survenue d’une dépression (HR à 1,94 ; IC : 1,73- 2,16), dans les 18 premiers mois suivant le début de la consommation d’inhibiteurs. Au-delà de 3 semestres, on ne retrouve plus de différence significative pour le risque d’auto mutilation ; le risque de dépression induite diminue tout en restant présent (HR : 1,22 ; CI : 1,08- 1,37). L’augmentation absolue du taux de survenue de ces 2 événements est, respectivement, de 17/ 100 000 patients- années et de 237 / 100 000 patients- années. On ne peut déceler de différences de risque entre dutastéride et finastéride. Une analyse post hoc, après exclusion des patients avec antécédents de cancer prostatique, ne modifie pas les résultats globaux.Cette publication récente durapporte donc l’analyse d’une cohorte rétrospective d’environ 186 000 hommes âgés de 66 ans au moins, appariés très exactement, traités pour moitié par un 5 ARI. Il résulte de ce travail que le risque de suicide n’est pas, de façon statistiquement significative, augmenté en cas de prise régulière de 5 ARI pour HBP, même en présence d’antécédents de dépression ou de prise antérieure d’anti dépresseurs, le taux de suicide se situant vers 15/100 000, proche de celui de la population générale de l’Ontario. Par contre, on constate une augmentation probante du risque d’auto- mutilation et de nouvelle dépression dans les 18 mois suivant l’initiation d’un traitement par 5 ARI, ces résultats étant observés à la fois sous finastéride et sous dutastéride. Ces données sont à rapprocher de celles issues de 2 essais randomisés, contrôlés sous placebo, antérieurement publiés, dans le cadre du traitement préventif du cancer prostatique. L’un, de Moin pour et collaborateurs, n’avait rapporté aucune différence dans différents domaines de santé mentale après 7 ans de prise de finastéride tandis que celui d’Unger avait retrouvé une modeste élévation du risque de dépression sous finastéride (HR : 1,10 ; IC : 1,01- 1,19). Ce travail est aussi à mettre en parallèle avec une étude qui, en 2002, avait rapporté la possibilité de dépression allant de modérée à sévère, chez des hommes jeunes traités par finastéride pour alopécie.On relève, dans cette publication, plusieurs points forts mais aussi quelques limites. Il s’agit d’une étude de cohorte rétrospective, comparative, selon un appariement par score de propension très précis, multi variable. La période d’observation a été longue et complétée par une période post 5 ARI. Les données étaient très fiables, provenant des registres administratifs canadiens. A l’inverse, il a pu se produire des erreurs de classification et des facteurs confondants ont pu être présents. Il est aussi envisageable que l’incidence réelle des suicides ait pu être sous-estimée et celle des dépressions mal appréciée. Enfin, on doit signaler que la compliance médicamenteuse, n’a pas été directement mesurée durant la période de prise de 5 ARI.Le risque, accru, de dépression et d’automutilation sous 5 ARI, est donc significatif mais modeste. Il ne doit pas dissuader de recourir à ce type de traitement en cas d’indication appropriée mais doit entrainer à une vigilance et à un arrêt en cas de survenue d’événements pathologiques affectant la santé mentale.En conclusion, à partir de l’analyse d’une vaste cohorte d’hommes âgés de 66 ans ou plus, il est possible de conclure que le risque de suicide n’est pas augmenté en cas de prise de 5 ARI. Toutefois, le risque d’automutilation et de dépression est accru, comparativement à celui d’hommes non exposés à cette classe thérapeutique, imposant lors de leur survenue, l’arrêt de ces médicaments.

