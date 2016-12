Qu’est-ce que c’est que ce zombie !

En juillet 2016, un cannabinoïde de synthèse a été responsable d’une intoxication de masse qui a touché 33 personnes dans la région de New York. Elle était à l’origine d’un comportement parfaitement étrange et inquiétant qui a fait immédiatement qualifier les patients concernés de « zombie » par les médias. Dans le New England Journal of Medicine daté du 15 décembre 2016, une équipe de médecins et biologistes du centre de toxicologie de San Francisco en Californie, rapporte avoir identifié la molécule chimique impliquée dans cette intoxication. De nombreux pays sont par ailleurs confrontés à ces nouveaux cannabinoïdes de synthèse, fabriqués souvent dans des laboratoires asiatiques, pas chers et accessibles facilement, qui se fument ou s’inhalent.

Une sorte de trou noir

L’enquête menée par les chercheurs porte sur 18 personnes hospitalisées à la suite de la consommation de ce type de drogue, uniquement des hommes d’âge compris entre 18 et 59 ans. Le premier patient hospitalisé (comme tous les autres) avait beaucoup de difficultés à répondre aux questions et a évoqué ultérieurement à ce propos une sorte de trou noir. Bien que maintenu dans cet état léthargique pendant plusieurs heures, il était néanmoins capable de répondre aux stimuli tactiles. Les constantes cardiaques et respiratoires étaient à peu près normales. L’homme âgé de 29 ans transpirait beaucoup et présentait des périodes intermittentes où il adoptait un comportement de « zombie » en proie à des gémissements et des mouvements mécaniques lents des bras et des jambes. Tous les examens complémentaires étaient normaux, en particulier aucun des toxiques connus à ce jour n’était retrouvé dans le sang.

Un cannabinoïde de synthèse jusque là indétectable

Progressivement, le patient au bout de 9 heures a retrouvé ses esprits. Il a alors raconté avoir inhalé une substance en poudre contenue dans un sachet, avant de se retrouver à l’hôpital. Toutes les autres victimes de cette intoxication collective présentaient le même tableau clinique.

Les toxicologues ont alors analysé un échantillon de l’herbal incense AK 47 Karat Gold, impliquée dans cette épidémie : elle s’est avérée contenir du méthyl2-(1-4-fluorobenyl)-1H-indazole-3-carboxamido-3-méthylbutanoate. Ils ont également mené des examens sur les patients et identifié la présence de métabolites de ce produit dans leur sang, alors qu’aucune trace de cannabis n’avait été retrouvée.

« Cette nouvelle classe de cannabinoïdes soulève beaucoup de questions en santé publique, écrivent les auteurs en conclusion. Nos travaux de recherche et d’identification des produits chimiques à l’origine du phénomène de zombie devraient aider les autorités de santé à prendre des mesures appropriées contre ce phénomène. »

Jusqu’à présent, il était quasiment impossible d'identifier les produits chimiques avec les tests standard dont disposent des forces de l'ordre, notamment aux Etats-Unis, un des pays les plus touchés par cette drogue. Outre leur prix attractif, l’engouement pour ces produits de synthèse tient au fait qu'ils n'étaient pas, en tout cas jusqu’à présent, détectables dans le sang, contrairement au cannabis.

Dr Martine Perez