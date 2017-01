Qu’est-ce qui favorise l’arrêt d’un traitement par SERM ?

Laisser le choix aux femmes

Comment peut on dire qu'il faut insister pour que les femmes prennent ce traitement quand on sait qu'il diminue globalement le risque de cancer sein mais qu'il diminue surtout le risque de cancer bien différencié, qu'il augmente le risque de cancer peu différencié qui sont les plus graves, d'ailleurs il y a plus de décès par cancer du sein dans le groupe tamoxifène que dans le groupe placebo, et qu'il n'augmente pas la survie globale. Donc le bénéfice est discutable, d'ailleurs il n'y a jamais eu d'AMM dans cette indication en France. Pourrait on informer les femmes et leur laisser le choix ?



Dr Danielle Barbotin