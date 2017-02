Qu’est-ce qu’une peau sensible ?

La « peau sensible » est une situation fréquente, mais qui n’a pas de définition claire. Les nombreux auteurs qui ont étudié les manifestations de la peau sensible, ses causes, les moyens d’y remédier, devaient donc faire face à un certain flou.

La tentative d’établir un critère objectif par le stinging test à l’acide lactique, n’a pas rencontré le succès escompté, du fait de l’absence de corrélation entre les résultats de ce test et l’auto-diagnostic de peau sensible. La peau sensible est fréquente chez les patients atteints de prurit chronique, et en outre on a récemment montré qu’il existe des anomalies des neurones épidermiques dans la peau sensible. Il était donc logique que les experts du Forum International d’Etude du Prurit s’intéressent à cette question. Ils proposent ici une définition de la peau sensible obtenue par la méthode Delphi, qui consiste à rechercher un consensus entre experts.

Difficile de parvenir à un consensus

Cinq « tours » de discussions ont été nécessaires pour parvenir à ce consensus, que je traduis ici (Traduction non garantie, non validée) : « La peau sensible est un syndrome défini par la survenue de sensations désagréables (picotements, sensations de brûlure, douleur, prurit, fourmillements) en réponse à des stimuli qui normalement ne devraient pas provoquer de telles sensations. Ces sensations désagréables ne peuvent pas être expliquées par des lésions dues à une maladie de peau. La peau peut apparaître normale ou érythémateuse. La peau sensible peut concerner toutes les régions du corps, particulièrement le visage ».

Les auteurs, spécialistes de plusieurs pays d’Europe et du Japon, sont bien conscients que la dimension essentiellement subjective de cette définition pourra poser problème. Mais le fait qu’un consensus entre experts ait pu être obtenu constitue déjà une base pour des études ultérieures, qui pourront préciser par exemple le lien entre la peau sensible, le prurit, l’inflammation, la responsabilité des facteurs déclenchants, ou encore les moyens d’améliorer la peau sensible.

Dr Daniel Wallach