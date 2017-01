Qui a bénéficié d’une promotion rare ?

Paris, le samedi 7 janvier 2017 – Etre un organe n’est pas donné à n’importe quel fragment du corps humain. Une définition stricte s'impose pour intégrer cette catégorie. Jusqu’à aujourd’hui, seules 78 parties de nous avaient pu y prétendre. Le mésentère n’en faisait pas partie. A juste titre : pendant longtemps cette membrane a été perçue comme fragmentée. Cette absence de délimitation nette l’excluait d’emblée du champ des organes. Mais l’équipe irlandaise du professeur J. Calvin Coffey (université de Limerick) voit dans le mésentère un élément très important, notamment pour la compréhension et le traitement de différentes maladies du système digestif. Les chercheurs ont donc procédé à de très minutieuses observations du mésentère et ils ont pu constater qu’il n’était pas la membrane fragmentée que la plupart des anatomistes supposaient. « Non, le mésentère n'est pas éparpillé. Il s'agit bien d'une structure continue » clame le professeur J. Calvin Coffey. Sa détermination a fini par être payante et a emporté la conviction d’autres spécialistes. La récompense est intervenue il y a quelques semaines comme l’a rapporté le Lancet Gastroenterology & Hepatology : le mésentère est devenu le 79ème organe du corps humain. Voilà qui le voue à une considération et à une exposition bien différentes et qui devrait permettre de voir progresser les travaux à son sujet.

M.P.