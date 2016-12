Qui aurait besoin de porter des lunettes ?

Paris, le samedi 10 décembre 2016 – Ceux qui pensent que l’absence de lecture ou de fréquentation des écrans leur épargneront peut-être la joie d’arborer des lunettes l’âge venu en seront pour leurs frais. La presbytie est loin d’être une maladie moderne, comme de nombreux indices l’avaient suggéré et comme le confirment une récente étude publiée dans Current Biology. Il apparaît en effet que l’homme n’est pas le seul primate à souffrir de presbytie. Déjà, certaines observations avaient mis en évidence cette difficulté d’accommodation chez les chimpanzés les plus âgés. Mais la force de la preuve demeurait limitée, le chimpanzé dépassant rarement les âges canoniques au-delà desquels il est difficile de sortir sans ses bésicles. La démonstration d’Heungjin Ryu et de ses collègues de l’Institut de recherche sur les primates de l’Université de Kyoto est plus marquante.

D’abord de façon fortuite, ces chercheurs ont en effet constaté que les plus vieux bonobos se devaient d’étendre les bras lors des traditionnelles activités d’épouillage. Forte de cette constatation, l’équipe d’Heungjin Ryu a mesuré patiemment les distances entre les responsables de l’épouillage et les "patients". Et ils ont constaté qu’en fonction de l’âge des premiers, l’espace augmentait. Ils ont notamment pu observer auprès d’une même femelle que si elle ne laissait que 12 centimètres la séparer de son sujet à épouiller à l’âge de 35 ans, cinq de plus lui étaient nécessaires six ans plus tard. Ces travaux constituent la première publication reposant sur un nombre de sujets significatifs confirmant que la presbytie est un mal universel chez les primates.

M.P.