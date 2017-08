Qui espère être sauvé grâce au cannabis ?

San Juan, le samedi 15 juillet 2017 – Début mai, le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a demandé que son territoire soit considéré comme en "faillite". Cette décision a profondément alerté les Etats-Unis et la communauté internationale, qui s’inquiète notamment de la pérennité des services publics, en particulier sanitaires. Déjà, les établissements de santé sont l’objet de coupes budgétaires majeures et potentiellement délétères pour leur fonctionnement. Ricardo Rossello espère cependant avoir trouvé un traitement qui permettra de soulager certaines structures : la légalisation du cannabis thérapeutique. Actée depuis le 9 juillet, cette mesure pourrait en effet rapporter jusqu’à 50 millions de dollars par an, en raison d’un prélèvement de 10 % sur toutes les ventes. Cette rente doit notamment servir à financer le centre de traumatologie de l’hôpital public de Porto Rico, qui connaît d’importantes difficultés, ainsi que l’université publique dont le budget doit être amputé de moitié d’ici 2021. Le gouverneur espère également que cette légalisation contribuera à la création de dizaine de milliers d’emplois, dans un territoire où le chômage et la pauvreté règnent en masse. Reste à savoir si les Portoricains, dont les revenus sont effectivement limités, profiteront massivement de cette nouvelle opportunité et si les frais engagés pour éviter que les usages récréatifs de cannabis (qui restent interdits) ne soient pas favorisés par la nouvelle législation n’amoindriront pas de façon trop importante les recettes espérées.

M.P.