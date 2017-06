Qui est François-Xavier Decrop ?

Tours, le samedi 3 juin 2017 – Dans une semaine, les Français sont de nouveau appelés aux urnes, pour élire leurs députés. La tâche est ardue en raison des bouleversements que l’élection présidentielle a entraîné dans le paysage politique. Difficile notamment parfois de savoir à quel saint se vouer si l’on souhaite accorder une majorité solide à la nouvelle équipe en place.

L’Indre et Loire est un cas d’école. Marisol Touraine, ancien ministre de la Santé, s’y présente dans la troisième circonscription, non officiellement affiliée à En Marche. Cette absence d'adoubement ne l’a pas empêché d’arborer une affiche qui ne fait aucune mention de son appartenance au parti socialiste et qui la désigne comme la candidate de la "majorité présidentielle". Cette attitude n’a guère plu aux représentants du Parti socialiste qui ne donne pas de consigne de vote et d’En Marche dans la région, mais des problèmes administratifs ont finalement conduit à l’absence de candidature du parti du Président de la République, laissant le champ libre à Marisol Touraine.

Enfin presque. Car contre elle, les candidatures sont nombreuses. Le Dr François-Xavier Decrop généraliste depuis quinze ans à Tours, sera par exemple un des adversaires de Marisol Touraine et l’inimitié des médecins vis-à-vis de cette dernière devrait très probablement lui faire gagner quelques voix. Cependant, c’est un parti marginal dans bon nombre de circonscription et dont les idées sont régulièrement combattues par les professionnels de santé que le praticien représente : Debout la France.

Difficile équation !

M.P.