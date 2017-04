Qui s’inquiète de son nouveau rôle ?

Los Angeles, le samedi 22 avril 2017 – Les chaînes de télévision et les journaux américains voient se multiplier ce type d’anecdotes. Ce sont les chauffeurs de la célèbre compagnie Uber ou les patients qui racontent. Blessés, souffrant d'un malaise ou sur le point d’accoucher, un nombre croissant de personnes ont recours à Uber aux Etats-Unis pour se rendre à l’hôpital. Récemment, l’actrice Jaime King a raconté comment elle n’avait pas hésité à utiliser cette méthode alors qu’elle avait ressenti les premières contractions plutôt que de faire appel à une ambulance.

Un coût bien moins élevé

Les raisons de cette préférence sont multiples. D’abord, elles sont économiques. Le prix d’une ambulance, selon les chiffres du Department of Health and Human Services oscille entre 600 et 1000 dollars, tandis qu’une facturation supplémentaire de 160 dollars/mile est parfois également imposée. La note est ainsi souvent très lourde et le montant connu seulement de longues semaines après l’hospitalisation. La donne est très différente avec Uber, dont les tarifs sont non seulement bien moins élevés mais qui, en outre, donne toujours une estimation à l’avance du coût de la course. Les patients privilégient également Uber en raison de la possibilité de connaître le temps d’attente avant l’arrivée de la voiture, ce qui est également exclu avec le recours à une ambulance classique. Enfin, les Américains sont également sensibles à la possibilité de choisir leur hôpital.

Uber ne veut pas prendre de telles responsabilités...

Cette tendance cependant inquiète. D’abord, les professionnels de santé rappellent que dans certaines circonstances un trajet dans un véhicule privé, dépourvu de tout matériel médical, peut être dangereux. Par ailleurs, le choix de l’hôpital peut s’avérer délétère quand ce dernier n’offre pas de réponse adaptée à la pathologie du patient : une perte de temps très dommageable peut alors sanctionner le trajet initial en Uber. La célèbre compagnie elle-même ne voit guère d’un très bon œil cette tendance et rappelle très régulièrement qu’elle ne peut assurer les services d’un transport médicalisé. Face à l’état de certains de leurs clients, une partie des chauffeurs refuse d’ailleurs de les transporter !

… mais est parfois imité !

Cependant, dans certains pays, plutôt que d’être considérées comme des services concurrents et potentiellement dangereux, les compagnies telles qu’Uber sont au contraire sollicitées pour participer au transport des malades. Ainsi, en Tanzanie où le nombre d’ambulances est très restreint, un système proche d’Uber a été mis en place pour répondre aux besoins des femmes enceintes dans les zones rurales. La différence cependant est que le système s’accompagne des recommandations d’un professionnel de santé.

Aurélie Haroche