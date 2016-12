Quoi de neuf dans les techniques du déclenchement sur col défavorable ?

D’un point de vue de l’efficacité, les prostaglandines PGE1 et PGE2 sont supérieures à l’ocytocine et sont comparables au ballonnet. En termes de succès de tentative de voie basse, le misoprostol semblerait se placer en tête.

Depuis de nombreuses années, les obstétriciens sont tentés d‘utiliser le misoprostol mais celui-ci n’a toujours pas d’AMM et les doses préconisées (25 μg) par le groupe d’expert du CNGOF 2014 n’est pas disponible ; la section manuelle, bien que non recommandée, est pourtant pratiquée dans 5 CHU/8. Il existe un dispositif vaginal à libération continue et prolongée qui, suite à un avis de l’HAS, n’est pas disponible en France.

Les ballonnets, qu’ils soient simple ou double – et dont aucun n’a montré sa supériorité par rapport à l’autre- connaissent un certains essor. Les échecs de pose sont rares même sur col fermé. Le volume de remplissage (de 30 à 80 ml) n’influence pas le taux de césarienne ni même l’injection extra-amniotique de sérum physiologique, la traction sur la sonde ou une pose ≥ 12 heures vs 24 heures. Il n’existe pas de sur-risque de procidence si le ballonnet est gonflé ≤ 40 ml.

