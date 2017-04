Radiation d’Avastin de la liste en sus : colère et détresse d’une patiente

Paris, le mardi 11 avril 2017 - En août, plusieurs médicaments ont été radiés de la liste en sus des médicaments, liste qui concerne les produits pris en charge à 100 % de manière dérogatoire par l’Assurance maladie en sus des dotations versées aux établissements dans le cadre des groupes homogènes de séjours (GHS). Parmi les traitements concernés figuraient l’Avastin (bevacizumab, anti-angiogénique de Roche) dans certaines indications thérapeutiques dont le cancer du sein métastatique en première ligne en association au paclitaxel et le cancer du sein métastatique en première ligne en association à la capécitabine. Deux arrêtés publiés également en août précisaient que la raison était un SMR (service médical rendu) faible et insuffisant. Cette décision avait fait l’objet à l’époque d’importantes protestations de la part de cancérologues. Aujourd’hui, c’est au tour d’une patiente atteinte d’un cancer du sein métastatique de sonner l’alerte. Agée de 40 ans et mère d’un adolescent de 13 ans, elle vient d’apprendre que le renouvellement de son protocole de chimiothérapie par Avastin ne serait pas pris en charge par la Sécurité sociale. Leslie a décidé d’alerter le grand public face à ce qu’elle considère comme une « injustice » et de solliciter la générosité des Français. Certains considéreront que cette méthode ne permet pas de rendre parfaitement compte de la complexité de ce problème, mais de nombreux cancérologues verront dans ce témoignage l’illustration des difficultés d’application des nouvelles réglementations.

M.P.