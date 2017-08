Radicalisation et psychiatrie : les "protocoles" de Gérard Collomb sont-ils conformes à la loi ?

Les psychiatres ne sont ni des imams ni des auxiliaires de police?

Aucune recherche clinique n'a été menée pour déterminer le profil psychologique ni psychiatrique du terroriste encore moins sur celui d'un futur assassin.

Rien ne permet à ce jour de prévoir quand pourquoi et comment s'opère la bascule vers la barbarie meurtrière mais on sait où elle nait, se nourrit et grandit. On sait aussi que la conviction délirante au paradis d'Allah et ses mille vierges ne nait pas toute seule et où elle s'alimente.

L'endémie vire à l'épidémie par l'instrumentalisation des faibles d'esprit, les crétins de base étant nombreux.

Loin du meurtre du fou, isolé et très rare, le meurtre sectaire plante ses crocs dans les prisons et certaines mosquées, toutes connues. L'emprise sectaire redoutablement organisée et efficace s'empare des QI d'huitre, karchérise ce qui reste de cerveau et l'arrose de drogues. Hashich vient de assassin, Hashishi assassino, prêt au pire pour satisfaire le Moi glorieux. Les imams sont aux premières loges avec les directeurs de prison, la famille et voire les amis.

Cette confusion avec la maladie mentale stigmatise les malades mentaux en pays d'Absurdie.



La médiatisation ne fait que renforcer les meurtres mimétiques, tel l''effet Werther (suicide mimétique);

Les médecins ne sont ni devins, ni imams, ni auxiliaires de police.



Dr Isabelle Gautier