Radiographie du viol et des agressions sexuelles

Paris, le samedi 26 novembre 2016 – Les discours sur le viol et les agressions sexuelles, entre minoration et exagération, n’échappent que rarement à la caricature. Répondant à ces écueils, les chiffres livrés par l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) publiée cette semaine par l’Institut national d’études démographiques (INES) ne sont pas sans intérêts. On y découvre que le viol est loin d’être rarissime, sans cependant toucher une majorité de femmes (et d’hommes). Les estimations de l’enquête reposant sur l’interrogatoire d’un échantillon représentatif de la population révèlent quedes femmes (580 000) et 1 % des hommes (197 000) âgés de 20 à 69 ans sont chaque année victimes d’au moins une agression sexuelle, dont 62 000 femmes et 2 700 hommes d’un viol ou d'une tentative de viol. Ainsi, cette situation concerne une femme sur 320 et un homme sur 10 000. Ce sont les femmes âgées de 20 à 34 ans qui sont les plus exposées. L’enquête rappelle ce que les précédentes études sur le sujet ont déjà mis en évidence, la famille et l’entourage proche constituent les situations les plus à risque. Ainsi « 5 % des femmes y ont subi au moins une agression depuis leur enfance et 1,6 % au moins un viol ou une tentative de viol. (…) C’est également l’espace où les hommes déclarent le plus de viols et de tentatives de viol, qui débutent avant 15 ans dans près de 9 cas sur 10 ».

M.P.