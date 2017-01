Radiothérapie et reconstruction mammaire : tenir compte des risques

Oncologie de l’université du Michigan ont suivi 2 014 femmes qui ont entrepris une reconstruction mammaire après cancer du sein : 553 d’entre elles ont eu une radiothérapie. Après 1 an, 28,8 % des femmes avec radiothérapie et 22,3 % des femmes sans radiothérapie avaient développé des complications post-reconstruction : hématomes ou infection de plaie, un taux qui montait à respectivement 34,1 % et 22,5 % après 2 ans.

Référence

