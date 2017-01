Radiothérapie pour cancer : des conséquences pour les dispositifs cardiaques implantés ?

Les radiations ionisantes peuvent affecter les composants électroniques des dispositifs cardiaques implantés produisant alors une dysfonction transitoire ou permanente difficilement prévisible. Selon de petites études antérieures, l’incidence des dysfonctions des dispositifs implantés soumis à une irradiation varie largement de 3 % à 79 %. En pratique, à l’ère de l’intrication des traitements cardiaques et oncologiques, il est très important cliniquement d’identifier les patients à risque de développer une dysfonction des dispositifs implantés.

Bagur et coll. ont cherché à évaluer l’incidence, les facteurs prédictifs et l’impact clinique des dysfonctions des dispositifs cardiaques implantés au décours d’une radiothérapie pour cancer.

Les caractéristiques cliniques, le type des cancers traités, la nature des dispositifs cardiaques implantés et les doses de radiations administrées ont été analysés.

L’étude a porté sur 230 patients (âge moyen : 78 ± 8 ans ; hommes : 70 %) : 199 avaient un pacemaker (double chambre : 59 %), 21 (9 %) avaient un défibrillateur-cardioverseur et 10 (4 %) un dispositif de resynchronisation cardiaque ou un défibrillateur. Ces dispositifs étaient positionnés le plus souvent (n = 192 ; soit 83 %) sous le pectoral gauche.

La dose de radiation prédictive d’un dysfonctionnement

Au décours de la radiothérapie, 18 dysfonctions de dispositifs cardiaques implantés ont été constatées chez 16 patients (7 %). La nécessité de recycler la fonction de stimulation cardiaque était la dysfonction le plus souvent rencontrée et seul 1 (6 %) de ces 16 patients a présenté un asynchronisme auriculo-ventriculaire symptomatique.

L’ancienneté du dispositif qui a dysfonctionné au décours de la radiothérapie avait tendance à être moindre qu’en l’absence de dysfonction (2,5 ± 1,5 vs 3,8 ± 3,4 ans ; p=0,09). La dose totale de radiations administrée à la tumeur était significativement plus grande chez les patients qui présentaient une dysfonction du dispositif implanté (66 ± 30 vs 42 ± 23 Gy ; p < 0,0001).

En analyse de régression logistique multivariée, la dose totale de radiations administrée au niveau de la tumeur s’est avérée être le seul facteur prédictif indépendant de la survenue d’une dysfonction du dispositif implanté (odds ratio 1,19 pour chaque augmentation de 5 Gy ; intervalle de confiance 95 % [1,08 à 1,31] ; p = 0,0005).

Ainsi, dans cette population de patients porteurs d’un dispositif implanté et qui ont bénéficié d’une radiothérapie pour cancer, un dysfonctionnement de novo du dispositif a été détecté chez 7 % des patients ; la nécessité de recycler la fonction de stimulation cardiaque était la dysfonction la plus souvent rencontrée ; la dose totale de radiations administrée à la tumeur est apparue être un facteur prédictif de la survenue d’une dysfonction du dispositif implanté. Bien qu’il soit encore impossible de prédire la survenue de la dysfonction d’un dispositif implanté sous radiothérapie, il est important de souligner qu’aucundes patients intéressés par cette dysfonction n’a présenté de symptômes significatifs, de troubles du rythme potentiellement mortels ou de troubles de la conduction.

Dr Robert Haïat