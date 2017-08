Rechercher sur Google des informations sur la dépression : un signe d’alerte pris au sérieux

Mountain View, le lundi 28 août 2017 - Quotidiennement, des milliers d’internautes recherchent des informations sur la dépression. Afin notamment de prévenir le risque suicidaire et d’améliorer la prise en charge des patients, depuis plusieurs mois, déjà, la requête entraîne l’activation d’un avertissement sur leur téléphone mobile pour les utilisateurs américains de Google. Ce message rappelle la nécessité d’une prise en charge rapide et sérieuse. Désormais, cette alerte est complétée de l’invitation à répondre à un questionnaire afin d’évaluer le risque de dépression de l’internaute. Ce dernier pourra ainsi se soumettre au test PHQ-9 : en fonction des réponses, il pourra lui être recommandé de consulter un médecin. Cette initiative est le fruit d’une coopération entre Google et la National alliance on mental illness (NAMI), qui ont fait le constat commun de recherches très nombreuses sur la dépression sur le web et de l’obtention de réponses variées dont la qualité est parfois discutable. L’errance thérapeutique des malades est également un sujet de préoccupation important. « Statistiquement, ceux qui ont des symptômes dépressifs mettent en moyenne six à huit ans avant d’être traités » et seules « 50 % des personnes [qui] souffrent de dépression reçoivent réellement un traitement » rappelle ainsi Google. Pour l’heure le dispositif n’est accessible qu’outre-Atlantique et sur mobile.

M.P.