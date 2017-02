Récidive biochimique dans le cancer de la prostate : anti-androgènes et radiothérapie augmentent bien la survie

Le taux de récidives après prostatectomie radicale pour un cancer localisé est de plus de 30 % des cas ; elles sont diagnostiquées le plus souvent sur une augmentation de l’antigène spécifique de la prostate (PSA). De grandes études rétrospectives ont montré que lors de ces récidives biochimiques, la radiothérapie de sauvetage améliore la survie sans récidive. Dans 1 cas sur 2, la maladie progresse malgré tout, particulièrement quand il s’agit de tumeurs agressives.

L’association de la radiothérapie de sauvetage à un traitement anti-androgène a été proposée. Une équipe états-unienne a mis sur pied un essai randomisé contrôlé en double aveugle, comparant la combinaison radiothérapie et anti-androgène (bicalutamide) à l’association radiothérapie et placebo. Les résultats intermédiaires, livrés après 10 ans de suivi, montraient que le bicalutamide était associé à un risque de récidive biochimique et de métastases à distance inférieur au placebo mais le délai était trop court pour conclure sur l’impact des deux types de traitement sur la survie totale.

Confirmation du bénéfice à 12 ans de suivi

Le New England Journal of Medicine vient de publier les résultats après un suivi de 12 ans.

Les 760 participants avaient été inclus après une prostatectomie avec lymphadénectomie. Ils présentaient une tumeur de stade T2 ou T3, sans envahissement ganglionnaire et un taux de PSA entre 0,2 et 4 ng/ml. Au moment de la récidive biochimique, ils bénéficiaient d’une radiothérapie de sauvetage et, pendant et après la radiothérapie, d’un traitement anti-androgène (24 mois de bicalutamide à la dose quotidienne de 150 mg), ou d’un placebo.

Les résultats à 12 ans montrent que la combinaison de la radiothérapie et de l’anti-androgène est bien associée à une augmentation de la survie totale par rapport à la combinaison radiothérapie et placebo (76,3 % vs 71,3 % ; Hazard Ratio 0,77 ; intervalle de confiance à 95 % 0,59 à 0,99). Cela s’accompagne d’une réduction de l’incidence des décès spécifique par cancer de prostate (5,8 % vs 13,4 %), de celle de survenue de métastases à distance (14,5% vs 23%) et de seconde récidive biochimique. Il est nécessaire de traiter 20 patients pour éviter 1 décès pendant les 12 ans. Ce bénéfice est obtenu sans qu’il soit constaté d’augmentation du risque de cancer de la vessie, de l’intestin, ni de complications hépatiques ou hématologiques ou de décès de cause cardiovasculaires.

Cet essai a été conçu il y a une vingtaine d’années. Depuis les agonistes de la GnRH ont remplacé l’anti-androgène bicalutamide comme premier choix d’hormonothérapie associée à la radiothérapie, mais cette étude fournit bien la preuve de l’intérêt de la déprivation androgénique en association avec la thérapie de sauvegarde.

D’autres grands essais sont en cours sur le thème de la déprivation androgénique et apporteront sans aucun doute de nouvelles données.

Dr Roseline Péluchon