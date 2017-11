Recommander les fibres après un diagnostic de cancer colorectal

Bénéfice sur la survie avec 24 g de fibres par jour

Les céréales et les graines mais pas les fruits

Le cancer colorectal (CCR) est, aux USA, la 3cause de cancer et se situe, également, au 3rang pour la mortalité spécifique. On estime que le nombre de survivants dépassait 1,4 million en 2016 et qu’il devrait encore croître ces prochaines années. Au sein de cette population particulière, il est fondamental de tenter d’identifier les facteurs diététiques pouvant améliorer la survie après un diagnostic de CCR. Les fibres, d’après un récent rapport d’experts, ont un effet préventif dans ce type de cancers. Elles réduisent l’exposition aux carcinogènes intestinaux et ont un effet systémique sur la sensibilité insulinique et la régulation métabolique. Elles contribuent également à la génèse d’acides gras à courte chaine (butyrate, stéarate, acétate et propionate), qui ont des propriétés immunosuppressives sur les tumeurs malignes.A ce jour, aucune étude n’a examiné l’association possible entre consommation de fibres et survie chez les patients après survenue d’un CCR. Dans ce but, Mingyang Son et ses confrères ont utilisé les données de 2 vastes cohortes prospectives, la(NHS) et la(HPFS), qui avaient enrôlé respectivement 121 700 infirmières US, âgées de 30 à 55 ans en 1976 et 51 529 professionnels de santé de sexe masculin, âgés de 40 à 75 ans, en 1986. Durant le suivi, les participants ont répondu, tous les 2 ans, à un questionnaire postal portant sur leur histoire médicale et leur mode de vie et ont rempli, tous les 4 ans, un questionnaire détaillé sur leur alimentation.L’étude porte sur la période allant du 23 Décembre 2010 au 23 Août 2017. Au total 1 575 participants ayant signalé la survenue d’un CCR de stade I à III, ont, par ailleurs, rempli correctement les divers questionnaires sur leurs modes alimentaires (963 dans NHS et 612 dans HPFS). La consommation journalière de fibres a été quantifiée pour chaque nutriment et, par sommation, la consommation totale, elle-même ajustée à l’apport calorique quotidien. Les fibres proviennent principalement de l’ingestion de céréales, légumes et fruits mais aussi de riz, pain, pâtes… L’enquête alimentaire porte sur la période allant de 6 mois à 4 ans après l’établissement du diagnostic, couvrant donc la période de traitement actif. En analyse primaire, le paramètre essentiel d’étude a été la mortalité spécifique, liée au CCR. Les auteurs du travail ont procédé à un ajustement par score de propension, intégrant diverses covariables potentiellement confondantes. Des analyses stratifiées ont aussi été conduites en fonction des facteurs clinicopathologiques et du mode de vie.La cohorte éligible comprend 1 575 patients souffrant d’un CCR, stade I à III, dont 963 (61,1 %) de femmes. La moyenne d’âge (DS) se situe à 68,6 (8,9) ans. Sur une médiane de suivi de 8 ans ont été enregistrés 773 décès, dont 174 (22,5 %) directement liés au cancer. Le taux de survie globale à 5 ans s’établit à 82 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 78- 96 %) pour les CCR de stade II et à 72 % (IC : 67- 76 %) dans les stades III. Les patients dont la consommation de fibres était importante avaient, dans l’ensemble, un mode de vie plus satisfaisant en matière de santé et étaient plus souvent en stade I. L’apport de fibres alimentaires est apparu inversement corrélé à la mortalité spécifique, après ajustement des autres facteurs confondants potentiels. En analyse multivariée, l’(HR), pour chaque prise supplémentaire de fibres de 5 gr/jour a été calculé à 0,78 (IC : 0,65- 0,93 ; p = 0,006) pour la mortalité spécifique et à 0,86 (IC : 0,79- 0,93 ; p < 0,001) pour la mortalité globale. Une relation linéaire a été démontrée entre apport de fibres (après le diagnostic de cancer posé) et mortalité spécifique. Le bénéfice maximal semble se situer pour un apport journalier de 24 gr de fibres, sans gain complémentaire au-delà de ce seuil. La prise en compte des seuls événements pathologiques survenus après la 1année, afin d’exclure les récidives locales et d’autres maladies majeures non diagnostiquées initialement, fournit des résultats identiques. Il en est de même pour les analyses avec score de propension. Par contre, aucune interaction n’a pu être décelée entre consommation de fibres et site tumoral ou traitement. En effet, chez les 375 malades ayant eu une chimiothérapie, la consommation de fibres avait été de 19,5 g/j, peu différente des patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie, de l’ordre de 19,1 g/j.Les patients qui, après établissement du diagnostic de CCR, ont accru leur consommation de fibres, ont eu, dans l’ensemble, une mortalité plus faible, chaque augmentation de 5 g/j de l’apport étant associée à une baisse de 18 % de la mortalité spécifique (IC : 7- 28 % ; p = 0,002) et de 14 % (IC : 8- 19 % ; p < 0, 001) de la mortalité globale. Cette corrélation inverse a été observée pour les fibres provenant des céréales mais non pour celles issues de fruits. La consommation de graines était, pour sa part, associée à une baisse notable de la mortalité spécifique, le HR étant de 0,72 (IC : 0,59- 0,88 ; p= 0,002) pour un apport de 20 g/jour, une relation plus lâche étant observée avec la mortalité globale. En analyse exploratoire intégrant divers facteurs pronostiques, une interaction significative fut établie entre consommation d‘alcool et mortalité spécifique.Ce travail démontre que les patients atteints de CCR, gros consommateurs de fibres ont une mortalité spécifique et globale plus faible. Une forte consommation de graines est aussi associée à une survie plus longue, explicable, au moins en partie, par un apport de fibres conséquent. Ces résultats sont en accord avec ceux de multiples travaux, tant animaux qu’en clinique humaine, qui avaient antérieurement suggéré qu’un apport notable en fibres alimentaires protégeait de la survenue de ce type de tumeur maligne. Une forte consommation de fibres, provenant notamment de céréales, améliore la sensibilité à l’insuline, le profil lipidique, la fonction endothéliale et réduit l’inflammation, d’où une possible conséquence bénéfique sur le pronostic vital. Sur un autre plan, il est admis que la fermentation bactérienne de fibres induit la production de butyrate, impliqué dans la modulation du micro-environnement tumoral (croissance cancéreuse, angiogenèse, chimiorésistance) et des cellules T infiltrées dans la tumeur. Toutefois, l’origine des fibres alimentaires est fondamentale, les céréales et les grains étant les plus utiles.La force de ce travail tient en son caractère prospectif, en le recueil précis de multiples données pré et post diagnostic, en son suivi à long terme et en la prise en compte de nombreuses covariables. Ses limites sont liées à l’absence de détails sur les traitements mis en route dans les différents sous-groupes et l’impossibilité de préciser les dates de rechute éventuelle. Il faut aussi rappeler qu’il s’est agi d’une étude observationnelle, donc avec des biais éventuels.En conclusion, un apport alimentaire riche en fibres et en graines après un diagnostic de CCR est associé à un taux de mortalité spécifique et global moindre. Cette notion conduit donc à recommander un apport substantiel en fibres chez les malades après survenue d’un CCR.

Dr Pierre Margent