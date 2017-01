Réductions du volume cérébral et déclin cognitif définissent différents sous types de schizophrénie

Portant sur 183 participants (96 patients ambulatoires âgés de 18 à 51 ans, avec un diagnostic de schizophrénie ou de trouble schizoaffectif, et 87 sujets-témoins âgés de 20 à 50 ans), une étude a été réalisée en Australie pour confirmer des travaux antérieurs suggérant un lien entre les différents sous-types de schizophrénie et le niveau cognitif.

Pour préciser dans quelle mesure des pertes de volume cérébral se trouvent associés à cette typologie de la schizophrénie en fonction du déclin cognitif, objectivé par des évaluations psychométriques du QI (IQ-based subgroups), 183 participants ont été évalués et répartis selon les différences entre le QI précédant la maladie et le QI actuel. Les mesures d’imagerie par résonance magnétique (IRM) des volumes cérébraux ont été comparées dans les sous-groupes de patients, en recourant à une analyse de covariance[1] où l’âge et le volume intracrânien constituent des covariables. Diverses évaluations cliniques (score à l’échelle PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale)[2], psychométriques (test d’intelligence de Wechsler pour adultes, WAIS-III) et radiographiques (appréciations des volumes intracrâniens en IRM) ont été pratiquées. Des IRM structurales du cerveau ont été réalisées chez 62 patients et 67 sujets-témoins.

Le score des symptômes négatifs, plus mauvais en cas de volume cérébral réduit à l’IRM

Les scores de symptômes négatifs à l’échelle PANSS s’avèrent “ significativement plus mauvais ” dans le groupe de patients où l’IRM se révèle “sévèrement altérée ”, par rapport au groupe où l’IRM est “ présumée préservée ”. Comparativement aux sujets-contrôles, les patients ont des réductions (de volume cérébral) “ significatives dans le lobe pariétal inférieur. ” Et le groupe de sujets pour lesquels les anomalies structurelles sont les plus importantes ont des réductions de volume de matière grise “ significativement plus marquées ” affectant l’hippocampe, le lobule (gyrus) lingual et le sillon (sulcus) temporal supérieur, par rapport au groupe “ apparemment préservé ” à l’IRM.

Dans les sous-groupes basés sur le QI, les auteurs obtiennent des résultats “ semblables ” à ceux basés sur les données de l’IRM et constatent que “ la réduction du volume pariétal inférieur est une caractéristique de la schizophrénie par rapport aux témoins ”, tandis que le groupe au QI “ gravement dégradé ” présente des “ réductions volumétriques généralisées. ” Cette classification de “ l’hétérogénéité cognitive dans la schizophrénie ” constituerait ainsi une “ plate-forme pour mieux caractériser les fondements de la maladie et son traitement. ”





Dr Alain Cohen