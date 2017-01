Rééducation de la marche après un AVC : opter pour un allégement corporel?

Plus de la moitié des personnes ayant survécu à un AVC présentent une incapacité à la marche et relèvent d’une prise en charge rééducative. Différentes orientations thérapeutiques s’offrent aux thérapeutes impliqués, tout en sachant que diverses études soulignent un impact du choix de la méthode dans le degré de récupération du schéma de marche. De précédents essais avaient tendance à montrer que l’entrainement à la marche sur tapis roulant menait à une amélioration sur certains paramètres tels que la vitesse, l’endurance et la symétrie à la marche. Dans cet essai, une étude menée par une équipe en Inde cherche à évaluer l’effet de la marche sur tapis de marche avec allègement corporel par rapport à la marche sur tapis sans allègement ou à la marche sur sol, dans le cadre d’une prise en charge post- AVC.

Dans cet essai prospectif controlé randomisé, 45 patients ont été inclus, dont 36 hommes, en phase sub aiguë ou chronique après un AVC (en moyenne à 16,51 ± 15,14 mois de l’AVC) et ayant un équilibre et une motricité suffisante pour marcher de manière autonome (avec plus ou moins aide technique). Alloués à 3 groupes – marche sur sol, marche sur tapis roulant ou marche sur tapis roulant avec allègement corporel – les patients ont suivi l’intervention pendant 4 semaines, 5 jours par semaine et 30 min par jour.

Pas de différence significative entre les trois protocoles

Les mesures évaluées - à savoir, la vitesse de marche et l’endurance, et secondairement le score à la SSS (Scandinavian Stroke Scale) et à la FAC (Functional Ambulation Category) – ont toutes montré une amélioration significative quel que soit le groupe (P < 0,05) et ce, en post –intervention immédiate ou à plus de 3 mois. En comparant les résultats des différentes interventions, le groupe de marche avec allègement corporel avait de meilleurs scores mais de manière non significative (P > 0,05).

Cette étude tend à conclure que la marche sur tapis de marche avec allègement corporel pour les patients en phase d’AVC chronique permet une amélioration de certains paramètres de la marche ou fonctionnels, mais sans bénéfices significatifs par rapport à d’autres méthodes conventionnelles. Il est à regretter qu’une analyse plus spécifique des paramètres de la marche, par exemple à travers une AQM (analyse quantifiée de la marche), n’ait pas été réalisée afin de conclure sur les bénéfices réels relatifs à chaque intervention.

Anne-Céline Rigaud