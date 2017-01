Réflexologie plantaire ou bains de pied pour améliorer le sommeil en USI de cardiologie

De nombreux patients hospitalisés en unité de soins intensifs de cardiologie souffrent d'une diminution de la qualité de leur sommeil en raison de facteurs environnementaux et psychologiques. Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques de la réflexologie plantaire et des bains de pieds sur celui-ci. Ces techniques font partie des soins infirmiers dans différents pays, c’est pourquoi, quatre infirmiers de la faculté des sciences infirmières de l’université de Téhéran ont mené une étude visant à comparer l'efficacité du massage réflexologie des pieds, du bain de pieds, et une combinaison de ceux-ci sur la qualité du sommeil des patients atteints d'un syndrome coronarien aigu.

Un échantillonnage aléatoire a permis de constituer quatre groupes de 35 patients qui ont bénéficié de la réflexologie plantaire (groupe A), du bain de pied (groupe B), de la combinaison des deux (groupe C), le groupe D étant le groupe contrôle. La qualité du sommeil a été mesurée avec le questionnaire de Veran & Snyder-Halpern avant et après les interventions infirmières. Chaque intervention de réflexologie a duré 10 minutes. Le temps a été similaire avec une eau à 40 degré pour le bain de pieds et la combinaison des deux pour le groupe C. La prise en charge était débutée la deuxième nuit d'hospitalisation avant le coucher. La qualité du sommeil a été mesurée à 8 heures le lendemain matin. Ceci a été répété la troisième nuit et le sommeil des patients a été comparé avant et après l'intervention.

Associer les deux, c’est le pied !

Les résultats de cette étude rejoignent ceux d'études antérieures notamment celle d’Oshvandi et coll., qui ont étudié l'effet du massage des pieds sur la qualité du sommeil de patients hospitalisés en soins intensif de cardiologie. L’étude actuelle démontre qu’il n’y a pas de différence significative dans la qualité du sommeil pour les patients des quatre groupes avant intervention. La perturbation moyenne du sommeil pendant les deuxième et troisième nuits a diminué de façon significative dans les trois groupes A,B et C ce qui indique que les interventions ont eu un effet positif sur la qualité du sommeil dans tous les domaines. Les résultats ont montré une diminution plus importante des troubles du sommeil dans le groupe C que dans les autres groupes. La principale différence de la présente étude a été d’associer le massage de réflexologie plantaire et les bains de pieds ; ce qui a permis de démontrer la synergie des deux interventions lorsqu’elles sont combinées.

La combinaison de la réflexologie plantaire et des bains de pieds semble donc être une intervention infirmière simple, efficace et de moindre coût pour améliorer les troubles du sommeil des patients atteints d'un syndrome coronarien aigu. Les résultats suggèrent que ces thérapies alternatives peuvent être mises en œuvre par les infirmières de soins intensifs.

Martine Lauriou