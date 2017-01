Reflux gastro-oesophagien, une réputation de bénignité usurpée ?

Le reflux gastro-oesophagien (RGO) est une pathologie fréquente que l'on a tendance à prendre à la légère au prétexte qu'elle engendre surtout gêne et inconfort, ne se complique que rarement d'œsophagite et exceptionnellement de cancer.

Une équipe norvégienne a entrepris de vérifier la réputation de bénignité de cette pathologie en recherchant une éventuelle augmentation de la mortalité toutes causes confondues et de la mortalité par cancer en rapport avec un RGO au sein d'une population d'individus inclus dans la cohorte HUNT (Nord-Trøndelag health study) entre 1995-1997 et 2006-2008.

Cette cohorte comportait 4 758 sujets rapportant dans des questionnaires auto-administrés des manifestations évocatrices de RGO sévère (RGO+) et 51 138 sujets n'en rapportant pas (RGO–). Le devenir de ces sujets a été colligé jusqu'en 2014, aboutissant à un suivi représentant 60 323 patients-année (P-A) pour le groupe RGO+ et 747 239 P-A pour le groupe RGO–.

Les décès toutes causes et les décès spécifiques par cancer ont été répertoriés à partir du registre norvégien des causes de décès et du registre du cancer.

Globalement l'étude ne retrouve pas d'association entre rapport de manifestations de RGO sévère et mortalité, qu'il s'agisse des décès toutes causes confondues, des décès spécifiquement liés à un cancer quel qu'il soit ou des décès liés à un cancer tête et cou ou un cancer du poumon.

Un risque un peu augmenté de décès par adénocarcinome de l’œsophage

Dans le cadre du suivi, il a été observé 14 cas d'adénocarcinome œsophagien dans la population de sujets RGO+ et pour ce type de cancer, il y a un signal fort.

Par rapport à la population de sujets RGO–, il est documenté chez les hommes RGO+ une probabilité sextuplée de décès consécutif au développement d'un adénocarcinome œsophagien, le rapport des risques relatifs (HR) étant de 6,09 (IC 95% 2,33 – 15,93) et le taux de mortalité associé de 0,27 pour 100 000 P-A.

Ces résultats restent sensiblement les mêmes pour les différentes tranches d'âge évaluées.

Chez les femmes RGO+, il n'y a pas globalement d'association significative avec une augmentation de la probabilité de décès consécutif au développement d'un adénocarcinome œsophagien (Hazard Ratio HR 3,68 ; intervalle de confiance à 95 % IC 95% 0,88 – 15,27 et taux de mortalité associé de 0,05 pour 100 000 P-A). L'augmentation du risque est en revanche significative pour les femmes de plus de 60 ans (HR : 10,49 ; IC95 % 1,99 – 55,27).

Chez les sujets RGO+, ni le risque de mortalité toute causes confondues ni le risque de mortalité spécifiquement liée au cancer ne semblent significativement augmentés. Le risque absolu de décès spécifiquement lié au développement d'un adénocarcinome œsophagien est certes peu élevé, mais les données présentées indiquent clairement que chez les sujets RGO+ ce risque spécifique est augmenté ce qui doit inciter à une surveillance active et à la pratique d'une endoscopie au moindre doute.

