Réforme du troisième cycle des études de médecine : la situation se durcit

Paris, le lundi 30 janvier 2017 - L’ISNI (InterSyndicat National des Internes), les représentants de l’anesthésie-réanimation et maintenant ceux de la psychiatrie durcissent le ton face à une réformedu troisième cycle des études de médecine qui se fait sans concertation tandis que l’ANEMF (Association Nationale des Etudiants en Médecine de France) appelle à rester dans une démarche constructive.

Anesthésie réanimation : défaillance manifeste de l’administration

Pour rappel un mouvement historique d’union nationale associant l’ensemble de la spécialité d’anesthésie-réanimation et les intersyndicales d’internes et de chefs de clinique – assistants (ISNI, ISNCCA), s’est élevé le 17 janvier contre la répartition incohérente en termes de santé publique des internes à former au sein du coDES Anesthésie-Réanimation (DESAR)/Médecine Intensive Réanimation (MIR) ; répartition proposée par l’arrêté ministériel du 26 décembre dernier qui détermine pour la période 2016-2020 le nombre d'internes en médecine à former par spécialité et par subdivision.

Au sortir d’une réunion le 25 janvier à la DGOS, le CFAR, le Conseil national professionnel de l’anesthésie-réanimation(CNP-AR), l’ISNCCA, l’ISNI,la SFAR, le SMARNU, le SNARF, le SNJAR, et le SNPHARe expliquent que la DGOS reconnait la faillite de son administration régionale et nationale dans l’étude des besoins, et « la carence de concertation proposée entre spécialités est évidente ». Ces constatations ne font que renforcer la colère et l’inquiétude des associations de la spécialité qui n’acceptent pas cette « défaillance manifeste de l’administration » et demandent à être reçues le 3 février prochain par la ministre de la Santé et le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles demandent « un engagement formel des deux ministères à une diminution significative du nombre de MIR à former par an, permettant à chaque spécialité de conserver les spécificités de l’exercice qui lui est propre ».

La psychiatrie aussi

A leur tour des composantes de la psychiatrie* se sont associées le 25 janvier dans un mouvement d’union nationale pour dénoncer les risques liés à l’application de certaines dispositions de la réforme du 3è cycle pour leur spécialité. Dans un communiqué commun, elles interpellent les pouvoirs publics sur « l’importance du maintien de l’option de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent » et réitèrent leur demande de « mise en place des options psychiatrie médico-légale et psychiatrie de la personne âgée dans le cadre du DES de psychiatrie » ; trois champs de compétence qu’elles jugent « essentiels pour répondre aux évolutions sociodémographiques actuelles » et qui nécessitent une formation spécifique d’un an supplémentaire. Les représentants de la psychiatrie soulignent leur inquiétude vis-à-vis du « manque d’écoute de la part des instances en charge de la réforme ».

L’ISNI demande des garanties

Sceptique quant à l’absence de garantie dans les engagements pris par les instances dirigeant la réforme, l’ISNI, qui représente les internes de 23 spécialités, demande une reconnaissance du nouveau statut de l’interne quand il sera dans la phase 3 de l’internat en situation d’autonomie supervisée. On sait que le décret du 25 novembre 2016 relatif à la nouvelle organisation du troisième cycle des études de médecine structure la formation de l’étudiant en 3 phases, la dernière, de consolidation des compétences, s’effectuant sous le statut d’assistant spécialiste du 3ème cycle.

Réaffirmant sa volonté de voir la réforme avancer de façon cohérente et globale, l’Intersyndicat demande d’autre part, au sein de l’arrêté du 3ème cycle des études médicales la parution de la liste exhaustive des formations spécialisées transverses (FST) et options, de leurs maquettes, et des spécialités qui y auront accès.

Il indique ne pas pouvoir « valider la parution de l’arrêté du 3ème cycle incluant les maquettes ainsi que les objectifs pédagogiques tant qu’il n’y a pas la garantie par un texte officiel d’une revalorisation salariale de l’étudiant en phase 3 et la validation d'une année pour l'accès au secteur 2 durant cette phase 3. »

Rester dans une démarche constructive

Contrairement à l’ISNI, l’ANEMF ne prendra pas parti dans les revendications des spécialités dans la dernière ligne droite de la mise en place de la réforme du troisième cycle. Face à leur croissance, elle tient à rappeler son attachement à un déploiement de la réforme d’ici la rentrée 2017, soulignant que plus de 8000 étudiants en 6ème année de médecine attendent toujours de voir les textes encore manquants publiés, alors que la réforme est une source d’anxiété supplémentaire pour les étudiants. « La perte de lisibilité, sur les parcours de formation proposés, provoquée par un corporatisme déraisonné ne saurait créer un climat de discussion ni serein ni efficace » ajoute l’association qui appelle « l’ensemble des acteurs qui prennent part à la rédaction de la réforme du troisième cycle des études médicales à rester dans une démarche constructive qui ne vienne pas remettre en cause son applicabilité à la rentrée 2017 ».

*Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (AFFEP), Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA), Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP, sous-sections du CNU psychiatrie adulte-addictologie (49-03) et Pédopsychiatrie (49-04), Collège national pour la qualités des soins en psychiatrie (CNQSP), Société de psychogériatrie de langue française (SPLF), la Fédération française des centres régionaux pour les intervenants sur les violences sexuelles (FFCRIAVS), Compagnie nationale des experts psychiatres des Cours d’appel (CNEPCA), Association nationale des psychiatres experts judiciaires (ANPEJ), Syndicat universitaire de psychiatrie (SUP), Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) et Intersyndicats d’internes et de chefs de cliniques et assistants(ISNI, ISNCCA).

Dominique Monnier