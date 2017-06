Régime vegan : le danger des carences en vitamine B12

La diffusion récente de vidéos tournées dans certains abattoirs a fourni des arguments à ceux qui militent pour que cesse la consommation de produits animaux. Ils ont encore du pain sur la planche, puisque le végétarisme ne concernerait encore que 2 à 4 % de la population dans les pays occidentaux, contre environ 30 % en Inde. Encore faut-il distinguer les végétariens, qui, s’ils ne mangent ni viande ni poisson s’autorisent les produits laitiers et les œufs, et les « vegan », qui ne consomment strictement aucun produit animal.

La précision est importante en ce qui concerne les enfants dont les parents ont choisi ces modes alimentaires. C’est ce que souligne la présentation du Dr M. van Winckel. Car, si les végétariens et vegan remplacent les protéines contenus dans les produits animaux par des légumineuses (lentilles, pois cassés, haricots, etc.), des produits à base de mycoprotéines, des noix ou du seitan (à base de gluten), le risque de carences n’est pas nul.

Pour les enfants nourris selon un régime végétarien, le risque de carences est faible. L’alimentation est le plus souvent suffisamment variée et respecte les recommandations concernant les apports indispensables. Les études sur le long cours sont rares, mais il se pourrait même que le régime végétarien ou semi-végétarien soit plutôt bénéfique pour le profil lipidique, le statut anti-oxydant, la consommation de fibres et le risque d’obésité. L’intervenante, Dr M. van Winckel, recommande toutefois de s’assurer, face à un adolescent entamant un régime végétarien, que cela ne masque pas un trouble du comportement alimentaire.

Une plus grande vigilance s’impose pour les enfants auxquels les parents imposent un régime vegan. Ces enfants sont en effet exposés au risque de déficits protéiques et calciques et de carence en fer et en zinc. Mais le danger essentiel est la carence en vitamine B12. Les aliments d’origine animale sont en effet la source quasi-exclusive de vitamine B12 et une carence en cette vitamine peut avoir des effets dévastateurs, notamment sur le développement neurologique, mais aussi sur les fonctions hématologiques, causant des dégâts potentiellement irréversibles. Les mères vegan allaitant leur enfant doivent être informées qu’elles l’exposent à ce risque important de déficit en vitamine B12, entre 2 et 12 mois, même si elles-mêmes ne montrent pas de signe de carence. Le Dr M. van Winckle rapporte une centaine de cas de déficits en vitamine B12 survenant chez des nouveau-nés allaités par une mère vegan.

Enfin, il est essentiel pour les praticiens et les consommateurs de savoir que les boissons intitulés « laits » de soja, de riz ou d’amande, n’ont de lait que le nom et devraient se voir imposer l’appellation plus adaptée de « boissons ». En revanche, certaines préparations appelées « formules soja », sont différentes des « laits » de soja et pourraient être adaptées aux nourrissons non allaités, avec quelques réserves toutefois concernant leur sécurité d’emploi, notamment sur la présence d’isoflavone et de phyto-oestrogènes dans ces préparations.

Le Dr M. van Winckle souligne que le rôle du médecin n’est pas de prendre parti pour ou contre les modes d’alimentation végétarienne, mais il doit en revanche accompagner et mettre en garde les parents contre les risques de carences, particulièrement de carence en vitamine B12, pour les enfants élevés sous un régime strictement vegan.

Dr Roseline Péluchon