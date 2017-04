Règlement européen sur les dispositifs médicaux : le circuit législatif est bientôt achevé

Paris, le lundi 3 avril 2017 - Le Conseil européen a adopté le 7 mars les nouvelles règles concernant la modernisation de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux, déjà évoquée sur JIM.fr.

La réflexion de la Commission Européenne sur la règlementation des dispositifs médicaux, démarrée en 2007-2008, a abouti le 26 septembre 2012 à proposer de remplacer les directives en vigueur par deux règlements, l’un portant sur les dispositifs médicaux (DM), l’autre sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV). L'objectif est notamment d’améliorer la sécurité et la traçabilité, renforcer le respect de l’éthique, et accroître les compétences des organismes notifiés (ON), organismes indépendants chargés d’évaluer la conformité des dispositifs dans chaque pays avant qu'ils puissent être mis sur le marché.

Pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux, les deux nouveaux règlements européens octroient un mandat renforcé aux ON et accroissent leur contrôle par les autorités nationales. Ils garantissent en outre que ces organismes répondent aux mêmes normes de sécurité élevées dans toute l'UE.

Les nouvelles règles améliorent la traçabilité des dispositifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à l'utilisateur final ou au patient, grâce à l'utilisation d'un numéro d'identification unique, permettant ainsi de prendre des mesures efficaces rapidement en cas de problème lié à la sécurité.

Le Parlement européen devrait adopter les deux règlements en avril, après quoi ils seront publiés au Journal officiel. Les nouvelles règles s'appliqueront trois ans après leur publication dans le cas des DM et cinq ans après leur publication dans le cas des DIV.

Dominique Monnier