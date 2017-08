Réimplantation réussie des deux bras : une première en France !

Grenoble, le vendredi 25 août 2017 - En gare de Chambéry, le jeudi 14 août, une jeune femme est victime d’un terrible accident : tombée sur les rails au moment de l’arrivée d’un train, ses deux bras sont sectionnés. L’intervention des secours cependant va être assez rapide et efficace pour envisager une réimplantation bilatérale. L’opération est très rare et très délicate et n’a jamais pu être conduite avec succès en France. Pour y parvenir, de multiples conditions doivent être réunies. Il faut notamment éviter qu’un délai trop important s’écoule entre le traumatisme et la réimplantation. Surtout, il est nécessaire de pouvoir bénéficier de deux équipes chirurgicales expertes dans la réimplantation de ces tissus. Le CHU de Grenoble dispose d’un des meilleurs services de chirurgie plastique et réparatrice des membres de France. Il est notamment spécialisé dans la reconstruction tissulaire. La proximité de l’établissement a constitué un atout inespéré pour cette jeune femme en détresse. Moins de deux heures après son accident, la jeune femme était admise au bloc et ses deux bras ont pu lui être réimplantés par une double équipe après une intervention d’une durée de quatre heures.

Le parfait conditionnement des deux bras durant leur transport a également contribué au succès de l’intervention. Désormais, une longue période de rééducation s’ouvre pour la jeune femme.

M.P.