Remplacer la chirurgie par l’imiquimod pour traiter le lentigo malin ?

L’imiquimod topique peut être proposé dans le traitement des lentigos malins ou mélanose de Dubreuil (correspondant à un mélanome in situ) à la place de la chirurgie normalement recommandée car les lésions sont le plus souvent situées sur le visage, peuvent être étendues, touchent des sujets âgés et ont habituellement une progression très lente vers un mélanome invasif. Toutefois le taux de guérison que l’on peut espérer obtenir avec l’imiquimod n’est pas connu, d’autant qu’une régression histologique complète (RHC) est difficile à affirmer. Il faudrait par ailleurs qu’il soit suffisamment élevé pour justifier un essai comparatif entre chirurgie et imiquimod et que l’on puisse répondre à la question : peut-on remplacer la chirurgie par l’imiquimod ?

Dans cette étude de plase II, 28 patients avec un LM ont été traités par imiquimod pendant 12 semaines avec évaluation par des biopsies répétées, puis ont bénéficié d’une résection chirurgicale complète.

Le traitement par imiquimod a induit un taux RHC de 37 % et seuls 12/28 patients ont eu une RHC associée à une réponse clinique complète, ce qui est évidemment beaucoup plus faible que ce qu’on obtient avec l’exérèse chirurgicale.

Cette étude ouverte confirme le fait que le traitement par imiquimod ne peut en aucun cas se substituer au traitement chirurgical dans l’état actuel des données concernant son efficacité dans le cadre d’un traitement de 12 semaines tel que recommandé par l’AMM.

