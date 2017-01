René Frydman appelle les candidats à la présidentielle à réfléchir à l’avenir de la PMA

Paris, le jeudi 19 janvier 2017 – Le professeur René Frydman est considéré comme l’un des pères de la Procréation médicalement assistée (PMA) en France, une distinction qu’il ne renie nullement, fier des succès accomplis. Il les évoque de nouveau dans son ouvrage publié aujourd’hui Le Droit de choisir. Il raconte une fois encore la naissance d’Amandine « une jeune femme, elle-même devenue mère à son tour », mais aussi, l’expérimentation des nouveaux procédés de congélation, les premiers diagnostics préimplantatoire ou encore la naissance d’un "bébé du double-espoir". Si aux premières heures de l’avènement de la PMA, les chercheurs et médecins ont « joui d’une grande liberté », les obstacles étaient nombreux, non seulement scientifiques mais également éthiques. Chaque avancée donnait systématiquement lieu à de nouvelles réticences et objections. L’arrivée des premières législations a contraint encore un peu plus les équipes, mettant en place des « gardes fous » qui souvent ont conduit à paralyser le développement de cette technique médicale.

La frilosité de la législation française dénoncée

Aujourd’hui, René Frydman paraît considérer qu’un point de non retour est atteint. La loi française empêche un certain nombre d’avancées techniques qui privent les couples d’une médecine de meilleure qualité, juge le spécialiste. « On fait de la mauvaise médecine et on maltraite les patientes » résume-t-il. Parmi ces innovations impossibles en France, René Frydman, comme dans l’appel publié en mars et signé par 130 gynécologues, évoque l’analyse génétique des embryons avant implantation dans le cadre d’une FIV. Cette méthode qui permet d’augmenter les taux de réussite de la FIV et d’éviter les fausses couches est pourtant impossible dans notre pays où l’on redoute le risque d'eugénisme. René Frydman ne peut que dénoncer cet immobilisme qui prive de nombreux couples de meilleures chances. Le praticien évoque également les freins au don d’ovocyte (partiellement levés cependant par une récente évolution de la législation qui permet aux nullipares d’en faire don).

Prendre acte des évolutions de la société

Parallèlement à ces obstacles techniques, René Frydman défend également une nouvelle fois la nécessité de faire évoluer le champ de la PMA afin qu’elle ne soit plus uniquement curative mais qu’elle réponde également aux évolutions de la société. C’est dans ce cadre qu’il souhaite bénéficier de la campagne électorale pour que soient abordées les questions de l’accès des couples de femmes à la PMA et de la vitrification. Il adopte sur ces questions non plus seulement la position du praticien désireux d’offrir les meilleures chances à ses patients mais aussi le ton de celui qui désire que les lois concernant la bioéthique prennent acte des évolutions de la société.

Des parcours malmenés

René Frydman et ceux qui dans son sillage avaient lancé l’appel à une évolution de la PMA mettent souvent en avant le fait que les changements qu’ils espèrent sont accessibles à l’étranger. Si cet argument peut connaître ces limites, il est repris dans l’ouvrage de René Frydman à travers l’évocation de différents exemples. Le praticien marque ainsi une nouvelle fois combien l’existence de ces disparités avec l’étranger altère encore le suivi des patientes. « Contraints par la loi, nous faisons de l'aiguillage, de l'orientation, en envoyant nos patientes vers d'autres pays. Nous ne pouvons pas les accompagner tout au long de leur chemin. Les parcours s'en retrouvent hachés, découpés, incohérents ». Il revient par ailleurs sur la circulaire qui menaçait les médecins de sanctions s’ils orientaient leurs patientes vers des pays où les réglementations différeraient de la France. Il dénonce une nouvelle fois le caractère injuste pour la qualité de l’accompagnement des patientes d’une telle menace. « Si une femme me fait part de son projet de PMA dans un pays de l'Est, je vais la mettre en garde : certaines équipes font du business, les médecins implantent trois ou quatre embryons pour avoir de bons taux de grossesse pour garnir leur palmarès et, ensuite, on se retrouve à gérer des grossesses multiples et difficiles. Devrais-je la laisser partir à l'aveugle? Si une femme désire obtenir un don d'ovocytes à l'étranger où les résultats sont plus performants qu'ici (comme en Espagne), la Sécurité sociale française peut la rembourser en partie, jusqu'à l'âge de 43 ans. Dois-je passer cette information sous silence ? » interroge-t-il. Si récemment le gouvernement a promis l’abolition de cette circulaire dans les cas où il s’agit d’accompagner les couples de femmes, les juristes ont fait valoir que cette levée ne suffisait pas à empêcher les sanctions, tandis que les gynécologues rappellent que leur aide dépasse largement la seule question des couples homosexuels. Reste à savoir si au-delà des déclarations d’intention, les candidats à l’élection présidentielle seront sensibles à ces différentes réflexions.

Aurélie Haroche