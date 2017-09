Ressusciter les morts pour sauver les vivants

L’arrêt cardiaque consécutif à un traumatisme est d’un piètre pronostic (moins de 2 % de survies, et encore ces survivants sont-ils souvent porteurs de lourdes séquelles neurologiques). C’est pourquoi beaucoup refusent de réanimer de tels patients quand ils arrivent aux urgences. C’est faire fi des organes que ces blessés, souvent jeunes, peuvent donner, argument choc quand on connaît la longueur des listes d’attente des greffes. En 2012, à l’échelle des États-Unis, les traumatisés ont représenté 1/3 des donneurs d’organes pris sur des cadavres.

Le but de l’étude de AQ Alarhayem et coll. était de démontrer l’intérêt d’une réanimation « agressive » en terme de survie mais aussi de possibilité de don d’organes pour les blessés ne présentant pas de signe de vie à l’arrivée aux urgences, ni pouls, ni tension et score de Glasgow à 1+1+1=3 (ni ouverture des yeux, ni réponse verbale, ni réponse motrice).

3,6 % des patients réanimés, donneurs d’organe

Ils ont repris les dossiers des sujets arrivés ainsi entre 2001et 2014 dans leurs centres.

Sur les près de 34 000 blessés reçus, 340 (3/4 hommes) ont été considérés comme décédés d’emblée (DCDD). Leur score de gravité moyen (ISS) était de 40, et une tentative de réanimation cardio-pulmonaire avait été menée avant l’arrivée à l’hôpital chez 60 % d’entre eux ; enfin 93 (27 %) ont subi une ouverture thoracique (OT). Au total, il y a eu 7 survivants (2 %), dont 5 dotés d’une relative autonomie. La survie a été moins rare après traumatisme pénétrant (4/101) qu’après traumatisme fermé (3 sur 239) ; un des 7 a été intubé dans l’ambulance et chez tous on a pu obtenir aux urgences l’hémostase, chirurgicale ou par embolisation ; 2 ont eu leur thoracotomie aux urgences.

Sur les 333 qui n’ont pas survécu, la réanimation a permis à 12 (3,6 %) de donner 24 organes (16 reins, 2 cœurs, 4 foies, 2 paires de poumons).

L’analyse d’une base de données nationales pour l’année 2012 retrouve le même taux de survie pour les 5 384 adultes DCDD (81 % hommes), avec un ISS moyen de 25, réanimés aux urgences (1,8 %, 100 cas). L’OT avec massage cardiaque interne a apporté un avantage aux victimes de plaies pénétrantes (4 % de survies vs 1 % en l’absence d’OT), mais pas aux victimes de traumatismes fermés.

Ainsi la réanimation aux urgences de blessés ne présentant plus de signe de vie, n’aboutit qu’à un faible taux de survie et d’indépendance fonctionnelle mais elle offre l’opportunité du don d’organes, susceptible de sauver la vie d’autres patients.

Dr Jean-Fred Warlin