Restaurer le plaisir de la pensée

Paris, le mercredi 14 juin 2017 - La revue Perspectives Psychiatriques a publié un entretien avec Jacques Hochmann[1], psychiatre universitaire qui fit toute sa carrière au Centre hospitalier Le Vinatier (à Bron, près de Lyon). En déroulant le fil de ses souvenirs, Jacques Hochmann illustre le double enracinement de la psychiatrie : elle emprunte à la fois aux matières biomédicales (« j’ai commencé à travailler sur des rats » dans le laboratoire du Professeur Michel Jouvet) et aux disciplines plus proches de la littérature (« je fus initié à la philosophie, à la sociologie, et plus largement aux sciences humaines »). Jacques Hochmann se remémore l’origine de son parcours, alors que sa vocation première se rattachait pourtant aux « études de lettres » mais qu’il acceptait, en « garçon obéissant », de s’appliquer à « réaliser le désir de son père » que son fils fût médecin : « Tu devrais faire de la psychiatrie ! » lui conseille un camarade, étudiant en lettres. Avec cette précision : « C’est le meilleur moyen de relier la médecine et le désir d’études de lettres ! ». Jacques Hochmann évoque aussi ses rencontres avec des sujets autistes, et le passage décisif d’une époque où les intéressés entraient en service psychiatrique vers l’âge de 4 ans... et y restaient toujours à celui de 60 ans (« sans faire aucune acquisition et dans un état voisin de l’animalité souvent ») à une époque où « on les a améliorés, aidés à avoir une pensée un peu plus souple, à faire des acquisitions, à s’intégrer dans la société. » Il donne l’exemple d’un patient qu’il a suivi pendant une cinquantaine d’années, au départ « autiste typique, fermé dans son monde, hurlant, tournant sur lui-même », mais qui a pu progressivement « se stabiliser, aller à l’école accompagné au début par une infirmière » (une mission incombant désormais aux Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap, AESH)[2], puis acquérir une certaine autonomie et travailler en Établissement et Service d’Aide par le Travail : « On ne l’a pas guéri de son autisme, mais on l’a aidé à s’insérer dans la société. » Jacques Hochmann insiste sur un aspect de la psychiatrie qui viserait à redonner aux patients « le plaisir de la pensée » : « Je fais l’hypothèse que des sujets gravement perturbés ont une espèce de désinvestissement de la pensée », devenue pour eux source de « douleur. » Dans cette conception, la tâche du psychiatre consiste surtout à « permettre le retour du plaisir de la pensée. » Enfin, les quatre confrères réalisant cet entretien avec Jacques Hochmann lui demandent de définir ce qui constitue, selon lui, « l’essence du métier de psychiatre. » Question difficile. Elle renvoie à « ce que le psychiatre fait, comment il s’engage » et à « l’effort narratif » du praticien pour « donner du sens dans une histoire. »

Dr Alain Cohen