Reste à charge des lunettes et des prothèses dentaires et auditives : un sujet pour 2018

Paris, le vendredi 25 août 2017 - Le Premier ministre était l’invité de BFMTV et RMC ce jeudi et a répondu à différentes questions des auditeurs et téléspectateurs. Edouard Philippe a notamment été interrogé sur l’application de la promesse d’Emmanuel Macron de supprimer tout reste à charge lors de l’acquisition de lunettes, de prothèses auditives et dentaires. Le Premier Ministre ne s’est guère montré précis réaffirmant sa volonté de «». Il a indiqué que les discussions débuteraient dès 2018 mais a souligné que la réponse ne serait peut-être pas obtenue avant la fin de l’année prochaine. Edouard Philippe a été plus concret concernant l’augmentation de l’allocation adultes handicapés qu’il a confirmée.

M.P.