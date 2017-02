Révisions des prothèses de genou ou de hanche : quid de la prophylaxie anti-infectieuse ?

Les reprises chirurgicales des arthroplasties de genou ou de hanche, qu’il s’agisse de la première ou de celles qui vont suivre, ne sont pas sans poser problème. L’une des complications les plus redoutées est la survenue d’un sepsis postopératoire qui, de fait, est deux à trois plus fréquent qu’à l’occasion d’une primo-implantation. Le recours à des stratégies préventives préopératoires, combinant antibiotiques et antiseptiques, est concevable dans ce type de chirurgie. Leur efficacité n’a cependant jamais fait l’objet d’une revue adéquate et concluante. J Voigt et coll. ont interrogé de façon systématique les principales bases de données pour rechercher des essais randomisés capables de répondre à la problématique évoquée, les critères de jugement étant les infections postopératoires définies selon des critères stricts.

Cette recherche a permis de trouver cinq essais contrôlés randomisés ayant étudié les effets des antibiotiques et des antiseptiques, utilisés à titre prophylactique, sur la survenue d’infections, chez 510 patients qui ont tous bénéficié d’une révision chirurgicale portant sur une arthroplastie totale de hanche (ATH) (n = 304) ou de genou (ATG) (n = 206). Pour ce qui est des ATG, l’antibiothérapie administrée par voie intraveineuse en préopératoire, combinée à un ciment imprégné d’antibiotiques, semble efficace. Elle diminuerait en effet la fréquence des infections sur prothèse révisée pendant au moins 8 ans après la réintervention. Ces résultats doivent cependant être interprétés avec une certaine réserve, en raison de l’existence de nombreux biais significatifs. Pour ce qui est des ATH, aucune étude randomisée ne démontre l’efficacité de la stratégie préventive associant antibiotiques et antiseptiques en préopératoire quant à la fréquence des infections postopératoires.

En bref, cette revue systématique de la littérature internationale fait clairement ressortir le manque d’études et de données de haute qualité. De ce fait, il est difficile de se prononcer sur l’efficacité de la stratégie visant à prévenir les infections auxquelles expose la révision chirurgicale des PTH et des PTG. Cependant, malgré un risque conséquent d’infections, dont la fréquence serait deux à trois fois plus élevée que celle constatée lors des primo-implantations, les recommandations actuelles quant à l’usage prophylactique des antibiotiques et des antiseptiques en préopératoire en cas de reprise chirurgicale sont les mêmes que pour les primo-implantations. C’est souligner la nécessité d’études de haute qualité pour répondre à une problématique qui, à l’heure actuelle, concerne autant les PTH que les PTG soumises à une révision.

Dr Philippe Tellier