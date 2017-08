Rio a commencé la diffusion de moustiques génétiquement modifiés

Rio, le mercredi 30 août 2017 - Depuis plusieurs années, Rio est confronté à d’importantes épidémies de dengue, auxquelles s’est ajoutée depuis deux ans une flambée de Zika qui a contribué à la survenue de plusieurs centaines de cas de microcéphalie. Face à ce fléau, le Brésil a adhéré à un programme australien, Eliminer la dengue piloté par l’Université de Monash (Queensland). Ce projet suppose la dissémination de moustiques génétiquement modifiés, et porteurs de la bactérie wolbachia, qui réduit la capacité de l’insecte à transmettre la dengue, le zika ou le chikungunya. Pour mener à bien ce programme, l’institut de recherche brésilien Fiocruz produit depuis la fin 2016 ces moustiques modifiés, à partir de larves importées d’Australie. Actuellement, la capacité de production atteint 1,6 million de moustiques par semaine et a pour objectif de dépasser les trois millions. Aujourd’hui, la phase de dissémination dans l’environnement commence, avec le lâcher hier sur l’ile du Gouverneur à Rio de millions de moustiques. Des programmes similaires existent en Colombie, Inde, Indonésie et au Vietnam.

M.P.