Risque accru de pneumonie sous antipsychotiques, avec ou sans Alzheimer

L'utilisation de neuroleptiques serait associée à une augmentation du risque de pneumonie, dépendante de la dose et plus prononcée au début du traitement. Des auteurs finlandais ont examiné l’incidence des infections respiratoires en rapport avec l’administration d'agents antipsychotiques chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer (MA). Sur une cohorte nationale de patients atteints de MA, ils ont évalué le risque de pneumonie en fonction des prescriptions des trois agents antipsychotiques les plus couramment utilisés : la rispéridone, la quetiapine et l’halopéridol.

La cohorte MA (diagnostic établi par un dépistage clinique entre 2005 et 2011) comprend 60 584 patients avec un nombre de pneumonies de 12 225. Une cohorte de comparaison appariée selon l’âge et le sexe, mais sans maladie d’Alzheimer a été constituée, de 60 584 sujets avec un nombre de cas incidents de pneumonie de 6 195. Les résultats ont été ajustés pour un score de propension dérivé des comorbidités, et prenant en compte les traitements concomitants et les caractéristiques sociodémographiques.

Quelle que soit la molécule et la durée de traitement

L'utilisation d'agents antipsychotiques apparaît associée à un risque plus élevé de pneumonie avec un rapport de risque ajusté de 2,01 (Intervalle de Confiance à 95% [IC 95] de 1,90 à 2,13) dans la cohorte MA et un peu plus élevé dans la cohorte sans démence associée (rapport de risque ajusté de 3,43; IC à 95 % de 2,99 à 3,93). Des résultats similaires sont observés avec les analyses cas-croisé (Odds Ratio dans la cohorte Alzheimer de 2,02 et de 2,59 dans la cohorte sans MA). Les associations entre traitements antipsychotiques et pneumonie sont du même ordre de grandeur quelle que soit la molécule prescrite (quetiapine, rispéridone ou haloperidol). Lorsque le risque de pneumonie parmi les utilisateurs est comparé selon la durée du traitement, la plus courte durée d'utilisation présente le risque relatif le plus élevé. Cependant, comme le montrent les taux ajustés, le risque n’est pas significativement atténué pour les utilisations au long cours.

Ainsi, indépendamment de la durée du traitement ou du choix du médicament, la prescription d'agents antipsychotiques chez un patient souffrant de démence comporte un risque (environ 2 fois plus élevé ) de pneumonie.

Mais, cette susceptibilité aux infections respiratoires basses existe finalement quelle que soit l’indication de ces molécules. Le rapport bénéfice-risque des traitements de ce type doit donc être soigneusement évalué et les patients, étroitement surveillés.

Dr Béatrice Jourdain