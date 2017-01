Risque de FA accru avec une FC de moins de 70 battements par minute

Les participants dont la FC de repos était < 70 battements/min étaient plus âgés, plus souvent des hommes, avaient une capacité d’effort plus élevée et plus de « chances » d’être fumeurs ; en contraste, la probabilité qu’ils soient diabétiques ou hypertendus était moindre.

La FC de repos a été mesurée avant l’effort et classée en 3 catégories (<70, 70 à 85 [valeur de référence] et > 85 battements/min) ; la capacité d’effort a été estimée à partir des valeurs du pic des équivalents métaboliques lors de l’exercice.

Aladin et coll. ont cherché à étudier l’association entre la FC de repos (considérée comme étant un témoin intermédiaire de la fonction du système nerveux autonome) et la survenue de novo d’une FA indépendamment de la capacité d’effort.

La dysfonction du système nerveux autonome joue un rôle important dans le déclenchement d’une fibrillation atriale (FA). Un bon état cardiorespiratoire module la fonction du système nerveux autonome et est inversement associé à la fréquence cardiaque (FC) de repos et au risque de FA.

Références

Aladin AI et coll. : Relation of Resting Heart Rate to Incident Atrial Fibrillation (from the Henry Ford Hospital Exercise Testing Project). Am J Cardiol., 2017;119:262-267.