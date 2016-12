Risque de réintervention après une première hernie interne suivant un court-circuit gastrique

Le court-circuit gastrique (CCG) avec anse en Y est une des interventions les plus pratiquées pour lutter contre l’obésité. Or, le CCG expose à une complication assez fréquente (4 % sur 5 ans) : la hernie interne (HI), qui peut être aiguë (imposant l’intervention en urgence) mais qui peut aussi se présenter sous la forme d’une hernie interne intermittente (HII). Les auteurs danois ont étudié le risque de récidives imposant une réintervention après cure de HI/HII suivant un CCG. Ils ont repris les dossiers des malades opérés entre 2006 et 2011 et suivis jusqu’en 2013, dans l’île de Seeland (qui porte Copenhague et Elseneur).

Sur 12 221 CCG, 383 (3 %) ont présenté une HI/HII, dont 102 ont nécessité une 2ème intervention, 27 une 3ème et 5 une 4ème. On a défini la HI comme une ascension du grêle dans une brèche mésentérique, dont le diagnostic est posé par scanner ou cœlioscopie, et qui nécessite réduction de la HI et fermeture de la brèche. La HII se manifeste par des douleurs récurrentes postprandiales et on peut parfois l’affirmer sur le scanner, mais sa réduction est spontanée, encore que le diagnostic soit confirmé si les douleurs ne réapparaissent pas durant les 3 mois qui suivent la fermeture de la brèche. Sur les 102 opérés ayant dû subir une 2ème intervention après HI/HII, 72 avaient à nouveau une HI/HII, alors que 14 n’avaient aucune anomalie anatomique, 12 une occlusion du grêle par bride ou adhérences, et 4 d’autres lésions (cholécystite par ex.).

Les mêmes observations ont été faites pour les 3ème et 4ème interventions, les HI/HII ne représentant que 50 % des constatations opératoires (14 sur 27 et 3 sur 5). Si, parmi les 102 malades ayant eu une 2ème opération, on sépare les 72 ayant effectivement une HI/HII et les 30 autres, on s’aperçoit que les signes cliniques (douleurs, coliques, vomissements, constipation) surviennent avec la même incidence dans les 2 groupes et que le seul examen discriminant est le scanner quand il décèle un signe positif d’HI : torsion mésentérique ou passage du grêle dilaté derrière l’artère mésentérique. Ces signes ont une valeur prédictive positive de 97 %. Des complications sont survenues dans 8 % des 102 interventions, saignements, abcès, volvulus, abcès, occlusions, et encore chez 2 des 27 opérés 3 fois, et chez un de ceux ayant subi 4 cures.

Les malades présentant une hernie interne après court-circuit gastrique ont un risque important de réintervention.

Dr Jean-Fred Warlin