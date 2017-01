Risque de surdiagnostic TDA/H chez les enfants atteints d'autisme

Et en attendant que cela se fasse, les investigateurs recommandent que les notes obtenues soient confrontées aux données d'entretiens cliniques au cours desquels les parents peuvent librement s'exprimer ce qui devrait permettre d'éliminer les difficultés mentionnées et de savoir si les comportements de l'enfant trouvent leur origine dans un TDA/H ou dans les déficits sociaux d'un TSA.

Ainsi, une des questions de l'échelle de notation du TDA/H posées aux parents et enseignants est "L'enfant répond-il lorsqu'on lui parle directement". Il est clair qu'une réponse non ne permet pas de faire la distinction entre une non-réponse liée à une réelle inattention (un symptôme du TDA/H) ou liée au fait que l'enfant ne sait pas comment se comporter face à quelqu'un qui l'interroge (une déficience sociale qui est fréquemment retrouvée dans le TSA). Même chose pour l'aptitude de l'enfant à se tenir à une activité ludique partagée avec d'autres, en cas de TDA/H l'arrêt de l'activité s'explique par la perte d'attention, mais en cas de TSA l'abandon est lié aux difficultés des relations sociales. La distinction est d'autant plus délicate que l'on estime qu'au moins 30 % des enfants atteints de TSA ont également un TDA/H.

• déficits persistants au niveau de la communication et de l'interaction sociale • comportements, activités et intérêts restreints ou répétitifs

La quatrième édition de l'échelle de notation du TDA/H (ADHD-RS-IV) est un outil de dépistage qui repose sur le degré d'importance perçu par les parents et les enseignants à propos de 18 items en rapport avec le comportement de l'enfant, 9 qui portent sur l'inattention et 9 qui portent sur l'hyperactivité/impulsivité.

Une équipe d'experts de l'autisme et du TDA/H pointe du doigt le caractère inadapté d'un des tests les plus couramment utilisés pour le diagnostic de TDA/H chez les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA).

Références

Yerys BE et coll. : Evaluation of the ADHD Rating Scale in Youth with Autism. J Autism Dev Disord.,2017; 47: 90–100. DOI: 10.1007/s10803-016-2933-z.